A tradição de enfeitar a casa no Natal: "Um momento de muito amor"

Enfeitar a casa com decorações natalinas é tradição neste período festivo. Materiais utilizados devem ser insepcionados e, de preferência, apresentarem selo do Inmetro para evitar acidentes, conforme os bombeiros

Uma dessas artistas é a economista Suzana Nocrato, 71. Ela é natural de Fortaleza, mas se mudou para Tauá , no interior do Estado, após se casar. “Lá a gente só enfeitava a árvore de Natal mesmo. Eu não tinha muita paixão, porque não era eu que fazia, era o meu ex-marido, tudo do jeito dele.”

O Natal é uma época de alegria, solidariedade e, claro, muita beleza para a maioria das pessoas. Uma tradição comum durante a festa é o ato de enfeitar a casa com decorações natalinas. É quase como se uma nova espécie de artistas se revelassem durante as festas, artistas que aguardam o ano todo para transformar suas casas em um espetáculo de cores e luzes em dezembro.

No dia do Natal, 25 de dezembro, ela costuma fazer uma grande refeição com toda a família. “Eu sou apaixonada pelo Natal, eu acho lindo [...] Eu penso assim: ‘Vou fazer com todo carinho para eles se sentirem bem’. O Natal, que é o renascimento de Jesus, é um momento de muito amor e de muito carinho”, diz a economista.

Ela voltou a Fortaleza em 2005 e, no ano seguinte, começou com a tradição. “Quando eu vim para cá, eu comecei a fazer do meu jeito, como eu queria fazer. Foi como se fosse uma mudança de ciclo de vida”, lembra.

Os anos se passaram e quando ela estava prestes a se casar, o pai de Lucinda foi lutar na segunda guerra mundial. “Meu pai voltou, e eles se casaram logo em seguida. No mesmo ano, ela teve um neném e, no ano seguinte, começou a providenciar o material para fazer a lapinha.”

Lucinda e os nove irmãos cresceram vendo e ajudando a mãe na decoração. Depois de adultos, eles continuaram com a tradição. “Eu, Lucinda, amo [arrumar] minha casa. Minha casa já tem que estar arrumada no dia 31 de outubro. Meu aniversário é dia 7 de novembro e já tem que estar organizada para o Natal.”

Dicas dos bombeiros para decorar a casa com segurança

A primeira dica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) é optar por enfeites que tenham o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). O órgão atua com a regulamentação de produtos e serviços. O selo, emitido por eles, indica que o objeto foi testado, o que o torna mais seguro.

Os bombeiros ressaltam a importância de inspecionar materiais que serão reaproveitados, caso, por exemplo, alguém queira usar o mesmo pisca-pisca do ano passado.

“Verifique se todas as lâmpadas funcionam e se não há fios expostos, ou ligações defeituosas”, explica o capitão Filipe Bentemuller, coordenador da Célula Científica de Avaliação de Desempenho do Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio (Cepi/CBMCE), em vídeo publicado no Youtube.

Também não é recomendado ligar vários dispositivos em uma mesma tomada. Em caso de decorações na área externa do ambiente, existe a necessidade de comprar produtos que sejam específicos para esses espaços, pois terão que suportar chuvas e ventos.

A árvore de Natal, o enfeite mais famoso da festa, também merece atenção. “Ao adquirir uma árvore artificial, procure a etiqueta resistente ao fogo", aconselha o capitão.

Caso a decoração tenha velas, elas não podem ser colocadas próximas a mobílias e cortinas, porque são materiais de fácil combustão. O indicado pelos bombeiros é que elas sejam colocadas dentro de um pote de vidro para prevenir que elas caiam e entrem em contato com outros materiais.

Decoração em espaços públicos

Em alusão ao período festivo, equipamentos e ambientes públicos também receberam decorações natalinas. Um deles foram os ônibus. Ao todo, sete conduções da Grande Fortaleza estão circulando, desde o dia 1° de dezembro, com luzes de Natal instaladas dentro e fora do veículo.

As conduções, além disso, estampam letreiros desejando boas festas, tocam músicas natalinas e possuem motoristas caracterizados de papai noel. A ação segue até o dia 31 de dezembro e faz parte da campanha Ônibus Iluminado, do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus).