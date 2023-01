Dia de Reis: conheça significado data e sua tradição religiosa

A celebração dos Reis Magos no dia 6 de janeiro faz parte do calendário da Igreja Católica; veja curiosidades, se é feriado no Brasil e o seu significado

O calendário cristão marca o dia 6 de janeiro como a visita dos três Reis Magos após o nascimento de Jesus Cristo, presenteando o menino e seus pais, Maria e José, com ouro, incenso e mirra. A data é conhecida popularmente como Dia de Reis e suas celebrações se estendem além do Brasil.

A chegada dos reis magos é indicada na Bíblia pelo Evangelho segundo Mateus do Novo Testamento. “E, tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém”, descrito em Mateus 2:1.

Os Reis Magos descritos na Bíblia são Melchior (Rei da Luz), Baltazar (Senhor do Tesouro), e Gaspar (O Tesoureiro).

O Dia de Reis encerra para os católicos o ciclo natalino, com a tradição de desmontar os enfeites de Natal e os presépios na data.

Dia de Reis: Origem da data



A comemoração é originária de Portugal, reconhecida também como Folia dos Reis, Terno dos Reis ou Santos dos Reis. No país, o hábito é de “cantar as Janeiras” a partir do dia 1º de janeiro, ou seja, sair de porta em porta cantando nas ruas sobre o nascimento de Jesus Cristo

A tradição segue até o dia 6 de janeiro, o Dia de Reis ou Epifania, e o grupo de cantores recebe comida e bebida em troca.

A comida típica do período, o bolo-rei, possui um formato de coroa e pode conter uma fava inserida na massa. Quem encontrá-la é o responsável por providenciar o bolo na próxima celebração.

Dia de Reis: Celebrações no Brasil



A manifestação cultural é representada no Nordeste por meio do Reisado, uma festa popular com música e dança, incluindo personagens como o rei, o mestre, o contramestre, a Catirina e os Mateus (dupla).

As marchas podem ser entoadas de porta em porta, como a tradição portuguesa, e seguem várias partes na sua composição.

Segundo a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), são elas: a abertura ou ‘abrição’ de porta; entrada; louvação ao Divino; chamadas do rei; peças de sala; danças; guerra; as sortes; encerramento da função.

Dia de Reis: Celebrações em Fortaleza, Ceará

Em alguns bairros e comunidades de Fortaleza, capital do Ceará, os grupos já estão andando durante a noite, batendo nas portas e realizando cantorias para os donos da casa com o objetivo de receber algum donativo ou até as típicas prendas.

“A maioria dos donativos são doados para associações, grupos ou pessoas carentes. É desse jeito que a gente faz: todas as prendas, todas as coisas recebidas nessa cantoria, também são doadas, são partilhadas”, relata o pároco da Paróquia e Santuário Nossa Senhora de Fátima, padre Francisco Ivan de Souza.

Na Igreja, a missa é realizada no domingo, seguindo a nota da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A escolha visa incentivar maior participação da comunidade e oferecer às pessoas que trabalham uma chance de estar na celebração.

Dia de Reis: É feriado no Brasil?

A data comemorativa foi considerada como feriado em todo o território brasileiro até 1967, ao lado das festividades natalinas e de Ano Novo.

Atualmente, a data é um feriado municipal em Natal, Rio Grande do Norte, dada a relação da cidade com os Santos Reis Magos, co-padroeiros da capital potiguar.

