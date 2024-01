Entre tradição católica e folclore de Natal, o presépio completa 800 anos

A história remonta a 1223: Francisco de Assis, ao retornar de uma viagem à Terra Santa, cria um presépio vivo em uma caverna do povoado de Greccio, no centro da Itália.

Do ponto de vista religioso, sua origem em Greccio se dá "em um contexto no qual se descobre que o divino é a austeridade e não a realeza", explica o franciscano François Comparat, ex-professor de teologia.

As representações natalinas e as cenas religiosas teatrais ainda não existiam. Mas "há uma dimensão em parte simbólica nestes 800 anos", explica à AFP Isabelle Saint-Martin, historiadora da universidade Ecole Pratique des Hautes Études, em Paris.

"Principalmente no século XVII, a devoção ao menino Jesus e o interesse pelo presépio se desenvolvem, e o de Greccio ganha destque", afirma.

Nos séculos XVII e XVIII, surgem presépios com estátuas grandes. Os de origem napolitana se tornam os mais conhecidos.

Em alguns países europeus, surgem pequenos presépios nas vitrines, com figuras em cristal, cera ou papel machê.

Os presépios familiares chegam no final do século XVIII, com pequenos personagens móveis. Seu desenvolvimento "é paralelo ao dos brinquedos para crianças que se expandem no século XIX", afirma a historiadora.