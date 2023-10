Ataque do Hamas a Israel é o maior ataque a judeus desde o Holocausto? Entenda

Críticas a Israel não são antissemitas a priori, dizem pesquisadores Crédito: Mariana Fernandes

Depois de vinte e três dias de guerra entre Israel e o Hamas, cerca de 9,4 mil pessoas foram mortas, dos dois lados do conflito — incluindo estrangeiros. Entre as vítimas estão três brasileiros. O POVO busca entender se, como apontam autoridades e grupos sociais, o mundo está diante do maior ataque a judeus desde o Holocausto. O grupo extremista armado Hamas, que controla a Faixa de Gaza, atacou Israel no último dia 7 de outubro com 5 mil mísseis. Como resposta, Israel ordenou um cerco à Faixa de Gaza, prometeu bombardeios no norte da região e disse que os soldados "verão Gaza de dentro". Na última segunda-feira, 23, o Hamas libertou duas reféns que foram sequestradas pelo grupo, após negociações com o auxílio do Egito e da Cruz Vermelha.

Soldados israelenses entraram brevemente em Gaza na manhã da última quinta-feira, 26, em uma preparação para uma incursão terrestre no território.

Líderes internacionais afirmam que a ofensiva foi o “maior ataque aos judeus desde o Holocausto”, em referência ao período em que os campos de concentração nazistas mataram mais de 1 milhão de pessoas. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que o ataque do Hamas contra Israel é de "uma selvageria nunca vista desde o Holocausto". Entenda o que é sionismo, movimento que dá origem ao Estado de Israel Indo ao encontro da opinião de Netanyahu, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alegou que foi o “dia mais mortal para os judeus desde o Holocausto”.

Segundo a análise de Altemar da Costa Muniz, professor de História da Universidade Estadual do Ceará (Uece), as falas dos presidentes não se confirmam. Segundo ele, o Holocausto deve dimensões muito maiores. “O Holocausto com base em uma lógica de extermínio de um povo. Para chegarmos a uma situação em que Hitler chegou na chamada “solução final”, ele começou aos poucos, tirando uma série de direitos, direitos de cidadania, direitos individuais…”, explica. Objetivamente, em termos de vítimas registradas, o conflito é o mais mortal em 50 anos em Israel e o mais mortal na história de Gaza. A afirmação, entretanto, parte também de visões ideológicas e da percepção de quem está vivenciando a guerra.

Conflito entre Hamas e Israel: Disputa de ideologias marcam protestos ao redor do mundo

Com a guerra se intensificando, aconteceram protestos a favor da Palestina e a favor de Israel em alguns lugares do mundo, como nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Aqui, ocorreram protestos na Avenida Paulista e em Copacabana. No Rio de Janeiro, pessoas com a bandeira de Israel expressaram sua solidariedade ao estado judeu.