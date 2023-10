Sessenta detidos em protestos anti-israelenses em aeroporto da república russa do Daguestão

Durante a operação para retirar o grupo do aeroporto, nove policiais ficaram feridos e dois foram hospitalizados, informou o Ministério do Interior da Rússia.

A multidão invadiu o aeroporto no domingo em um momento de grande tensão provocada pelos bombardeios israelenses contra a Faixa de Gaza, em represália ao ataque violento do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro.

Serguei Melikov, presidente do Daguestão, uma república do Cáucaso russo, afirmou nesta segunda-feira que os distúrbios foram organizados em território ucraniano, em pleno conflito armado entre Kiev e Moscou.

Melikov acusou em particular um canal de Telegram crítico às autoridades locais, "Utro Daguestão", liderado por "traidores" da Ucrânia.

O canal, que tem quase 60.000 seguidores, divulgou uma convocação de protesto no aeroporto de Makhachkala no domingo à noite para impedir a chegada de passageiros "indesejáveis" no volo da Red Wings procedente de Tel Aviv.

Durante os incidentes, Israel pediu à Rússia para proteger "todos os cidadãos israelenses e todos os judeus".

O governo dos Estados Unidos condenou as "manifestações antissemitas" no Daguestão, afirmou Adrienne Watson, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.

Horas antes do incidente, Akhmed Dudayev, ministro da Informação da Chechênia, república russa vizinha ao Daguestão, advertiu pelo Telegram contra as "provocações" e fez um apelo à calma diante do aumento das tensões no Cáucaso.

Chechênia e Daguestão são duas repúblicas instáveis do Cáucaso russo, ambas com população majoritariamente muçulmana.

A agência de notícias RIA Novosti reportou no domingo,que um centro judaico foi incendiado em Nalchik, a capital de Kabardia-Balkaria, outra república do Cáucaso Norte.

