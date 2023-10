Palestino esfaqueia policial israelense em Jerusalém e é morto a tiros

A polícia disse que o agressor era um palestino de Jerusalém Oriental, e um porta-voz confirmou posteriormente à AFP que ele morreu.

O hospital Shaare Zedek, para onde o policial ferido foi levado, disse ter recebido um homem na casa dos trinta anos que recebeu "facadas no torso" e estava "grave, mas estável".

O ataque coincidiu com a intensificação das forças israelenses da sua ofensiva terrestre no território palestino da Faixa de Gaza, em retaliação ao ataque do grupo islamista Hamas em 7 de outubro que, segundo as autoridades, deixou 1.400 mortos em Israel, a maioria civis.

O Ministério da Saúde do governo do Hamas, na Faixa de Gaza, afirma que mais de 8.300 pessoas, a maioria delas civis e quase metade menores de idade, morreram em bombardeios israelenses desde aquele dia.

