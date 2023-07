Elon Musk diz que logo do Twitter, famoso pássaro azul, vai mudar; entenda

O empresário Elon Musk anunciou neste domingo, 23, nas suas redes sociais, que quer mudar a logo original do Twitter. Desde a sua criação, a rede social teve como símbolo o pássaro azul.

"Em breve, daremos adeus à marca do Twitter e, gradualmente, a todos os pássaros”, escreveu o dono do Twitter.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds