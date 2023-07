Threads: conheça a nova rede social concorrente do Twitter

Nesta quarta-feira (05), a Meta – empresa de Mark Zuckerberg que também controla Facebook, Instagram e WhatsApp – lançou no Brasil, e em outros países, o Threads, uma rede social no estilo de “microblog” para concorrer com o Twitter (em meio a novas restrições anunciadas por Elon Musk).

Originalmente, o lançamento aconteceria na quinta-feira (06), mas a estreia foi antecipada. Sete horas após o lançamento, a mídia social atingiu mais de 10 milhões de usuários, segundo o próprio Mark Zuckerberg.

Disponível para dispositivos Android e iOS (iPhone), a mídia social destaca-se por sua identidade visual. Além disso, ela está integrada com o Instagram, permitindo que os usuários façam login e encontrem os seus amigos a partir de sua conta na rede social de compartilhamento de fotos e vídeos, o que facilitou a aderência do público à rede.

Além disso, uma novidade é o número de inscrição do Threads na bio do Instagram. Por exemplo, Mark Zuckerberg foi o primeiro a aderir à rede social, assim ele ocupa a posição número 1 de inscrição, que ficará visível em sua página no Instagram.

Em algumas funções, a nova rede social assemelha-se muito ao Twitter. Por exemplo, ao escrever um novo post, o aplicativo exibe um contador de caracteres. Além disso, existe um botão que permite compartilhar publicações de terceiros, semelhante ao “retweet”.

Apesar disso, uma diferença notável entre as duas redes sociais está no limite de caracteres. Enquanto o Threads permite que os usuários escrevam até 500 caracteres, o Twitter aceita apenas 280 no limite padrão do aplicativo; já no Twitter Blue, assinatura mensal da mídia social, é possível digitar até 25 mil caracteres.

Threads permite maior número de caracteres do que o Twitter (Imagem: Divulgação | Threads)

Recursos da plataforma

Uma inovação dessa mídia que tem agradado aos usuários é a possibilidade de criar e participar de discussões sobre diversos tópicos, bem como a possibilidade de seguir e se conectar com os seus criadores de conteúdo favoritos e pessoas que compartilham assuntos de sua preferência, evitando publicações que não sejam relevantes para a sua base.

No aplicativo, também é possível postar até 10 fotos de uma só vez e vídeos de 5 minutos, curtir, comentar e enviar mensagens diretas em postagens. Porém, se você faz parte do grupo que prefere manter os posts entre amigos, isso também é possível. Isso porque, segundo Adam Mosseri, chefe do Instagram, os usuários do Threads têm controle sobre quem pode responder os seus posts, podendo escolher entre permitir respostas de todos, somente de pessoas que estão seguindo ou apenas de pessoas mencionadas.

Vantagens e desvantagens do Threads

Por estar conectado ao Instagram, uma das grandes vantagens do Threads é a base de usuários da sua plataforma-irmã, que é consideravelmente maior do que a do Twitter. No entanto, para os adeptos da rede, associar as contas pode não ser tão vantajoso quanto parece, já que o Threads não permite, segundo os termos de uso, excluir uma conta sem excluir a conta do Instagram também. Apenas é possível desativá-la para que as demais pessoas não tenham acesso.

Outra desvantagem está na aba “Assuntos do momento”. Esse é um dos pontos fortes do Twitter que, até o momento, não está disponível no Threads. Apesar disso, diferentemente do concorrente, uma aparente novidade do aplicativo, que considera o bem-estar dos usuários, é a possibilidade de programar pausas a cada 10, 20, 30 minutos ou nunca ao utilizar o app.