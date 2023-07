Google homenageia Eunice Newton Foote, cientista que descobriu o efeito estufa

O doodle comemorativo está disponível na página inicial do buscador. Eunice foi a primeira pessoa a descobrir o efeito estufa e seu papel no aquecimento no planeta

A cientista Eunice Newton Foote é a homenageada desta segunda-feira, 17, no doodle da página inicial do Google. Ela foi a primeira a descobrir o fenômeno do efeito estufa. Ao clicar, o usuário acessa uma narrativa contando sobre as experiências dela para descobrir os efeitos do dióxido de carbono, CO2, na atmosfera.

Eunice Newton Foote nasceu em 1819 em Connecticut, no nordeste dos Estados Unidos. Ela frequentou a Troy Female Seminary, uma escola que incentivava os alunos a participarem de palestras de ciências e de laboratórios de química.

Ela descobriu os efeitos do dióxido de carbono em uma experiência depois de colocar termômetros de mercúrio em cilindros de vidro e perceber que o cilindro contendo dióxido de carbono experimentou o efeito de aquecimento mais significativo no sol.

Assim, ela foi a primeira a fazer a relação entre o aumento nos níveis de dióxido de carbono e o aquecimento da atmosfera. Depois, ela produziu seu segundo estudo sobre eletricidade estática atmosférica nos anais da Associação Americana para o Avanço da Ciência (Proceedings of the American Association for the Advancement of Science).

Seus estudos foram os dois primeiros estudos de física publicados por uma mulher nos Estados Unidos.

Embora a ciência fosse sua paixão, Foote também dedicou tempo à campanha pelo direito das mulheres. Em 1848, ela participou da Convenção dos Direitos das Mulheres em Seneca Falls e foi a quinta signatária da Declaração de Sentimentos, documento que exigia igualdade para as mulheres em status social e legal.