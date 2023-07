Viúvo do Twitter: quem é Bruno Baketa? Entenda reviravolta no caso

Bruno Baketa encantou internautas e ganhou apelido de Viúvo do Twitter. No entanto, uma mulher expôs uma suposta traição em uma série de tweets; confira

O fotógrafo Bruno Mendes, ou Bruno Baketa, começou a viralizar no início deste ano por compartilhar cartas de amor para sua falecida esposa nas redes.

O rapaz encantou os internautas e ganhou o apelido de “Viúvo do Twitter”. Porém, nessa segunda-feira, 17, uma mulher veio a público e expôs que se relacionava com o rapaz enquanto ele era casado.

"Desde que nos conhecemos, ele me assegurou repetidamente que estava em processo de separação e que desejava construir uma vida comigo. Ele expressou seus sentimentos, compartilhou seus planos futuros e afirmou que estava em transição de seu relacionamento atual", afirmou a publicitária Luiza Rocha na web.

Luiza ou Luba, como gosta de se identificar nas redes sociais, compartilhou uma série de tweets expondo o envolvimento dos dois e como se sentiu quando viu Bruno postando declarações para a esposa e ganhando milhões de seguidores em cima disso.



“Os holofotes estavam todos virados para ele e foi um claro caso de espetacularização do seu sofrimento. O viúvo do Twitter ganhou muitos seguidores às custas da minha sanidade, expondo uma história que não parecia real para mim", desabou a publicitária em seus tweets.

Luba ainda revelou que foi diagnosticada com estresse pós-traumático, depressão severa, que a levaram a uma tentativa de suícidio. "Eu carreguei uma culpa que não era minha e isso fez eu querer que tivesse sido eu, não ela", completou Luiza fazendo menção a Ivy Mendes, mulher de Bruno que faleceu.

Viúvo do Twitter nega traição

Bruno Baketa negou as falas da publicitária e pretende processá-la. De acordo com uma nota enviada pelos advogados de Bruno ao O Globo, o fotógrafo está muito abalado com toda exposição negativa e afirma ter provas que contradizem as falas de Luiza Rocha.



Após a repercussão dos Tweets, Bruno Baqueta excluiu sua conta no Twitter e deixou sua conta privada no Instagram.

Viúvo do Twitter: quem é Bruno Baketa

O fotógrafo Bruno Mendes, conhecido nas redes como Bruno Baketa, começou a chamar atenção dos internautas por postar cartas de amor para sua falecida esposa, que tinha uma condição rara chamada Klippel-Trenaunay.

"Mô, senti uma necessidade muito forte de vir aqui na cachoeira onde batizamos Lulu. Coloquei os pés na água e fiquei pensando e relembrando várias coisas. Conversei com você e espero que você tenha me ouvido daí. E acredito que ouviu, porque te senti um pouco por perto. Eu te amo", escreveu Bruno em uma de suas postagens no Twitter.

Bruno já trabalhou no Porta dos Fundos como diretor de fotografia.

