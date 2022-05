Nigéria: edifício desaba, deixando ao menos dois mortos

Um edifício residencial desabou na noite desse domingo, 1º, em Lagos, capital da Nigéria. O incidente aconteceu por volta das 22 horas, horário local (18 horas de domingo, no horário de Brasília).

Segundo a mídia local, grande parte dos moradores estava em casa no momento da ocorrência. Com isso, muitos acabaram presos nos escombros do prédio, que tinha três andares.

Equipes de salvamento da polícia, bombeiros e serviços de saúde chegaram ao local logo depois do desabamento. Cerca de uma hora após o incidente, uma escavadeira começou a auxiliar na remoção dos escombros.

Até o momento, 23 pessoas foram resgatadas com vida. Duas delas estavam em situação grave e precisaram de atendimento hospitalar. Outras duas foram encontradas já sem vida pelas equipes de resgate.

An alert of a collapsed of a three storey building by 32 Ibadan Street, Ebute Meta was received at 21:48 hours, Sunday with @LagosRescue at the scene.



Search and Rescue ongoing with updates to follow, please.@followlasg @jidesanwoolu @Mr_JAGs pic.twitter.com/E70jDaSjnF