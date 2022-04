Fortaleza e outras capitais são monitoradas por possíveis desastres no período chuvoso

Defesa Civil nacional monitora áreas de risco em Fortaleza, Região Metropolitana e em outras capitais do Nordeste com risco de deslizamentos no período chuvoso

Em meio ao período chuvoso no Nordeste, cresce a preocupação das autoridades federais com possíveis desastres naturais. Na última quarta-feira, 28, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) promoveu uma reunião técnica de preparação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec) para discutir estratégias de enfrentamento a eventuais ocorrências em áreas de risco e localidades perto de encostas. A Região Metropolitana de Fortaleza é um dos territórios da região que recebe monitoramento especial dos órgãos.

Também inspiram atenção redobrada as regiões metropolitanas do Recife, em Pernambuco, de Maceió, em Alagoas, e de São Luís, no Maranhão. A maior preocupação, contudo, é com a região metropolitana de Salvador e todo o Recôncavo Baiano, localidades onde houve muitos registros de ocorrências recentes e boa parte da população vive em áreas de risco. Ainda na Bahia, os municípios de Porto Seguro, Ilhéus, Itabuna e Camaçari também estão em alerta devidos aos recorrentes deslizamentos.

Na reunião, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, apresentou dados que mostram previsão de chuvas acima do normal para alguns estados do nordestinos nos próximos dias, como, por exemplo, o Rio Grande do Norte.

“Reuniões com a participação de órgãos federais são de extrema importância para ampliarmos o conhecimento sobre determinada região em risco e alinharmos as prioridades. A Defesa Civil precisa da vocação e da capacidade de todos os órgãos integrantes do Sinpdec. Nenhum é dispensável”, observou o coronel Alexandre Lucas.

Participaram também do encontro representantes de outros ministérios, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), da Pátria Amada e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

