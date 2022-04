Obra inaugurada por Bolsonaro há 20 dias desaba

O presidente inaugurou o trecho no dia 8 deste mês. Foram investidos cerca de R$ 690 milhões para a construção do equipamento

Durante fortes chuvas que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, desabou um trecho de obra que foi inaugurada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) há 20 dias. Uma estrutura de concreto cedeu na BR-116, na altura do km 526 da rodovia, nesta quinta-feira, 28, no Contorno Rodoviário de Pelotas.

Conforme o Ministério da Infraestrutura, foram investidos cerca de R$ 690 milhões para a construção do trecho. Bolsonaro fez a inauguração em 8 de abril.

Sobre o assunto Prédio desaba e mata três pessoas em Vila Velha, no Espírito Santo

Após chuvas, Defesa Civil registra desabamento e alagamentos em Fortaleza

Operários protestam por mais segurança no canteiro de obras do Hospital da Uece

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O incidente foi registrado nas redes sociais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Segundo o órgão, “não houve necessidade de interromper o tráfego''.

"Técnicos da Autarquia dirigiram-se imediatamente para o local, iniciando a limpeza da pista e os serviços de contenção, a fim de evitar que a água da chuva continue descendo no local do deslizamento", consta na publicação.

De acordo com a Ecosul (concessionária que é responsável pela administração da rodovia), foi necessário desviar o trânsito no trecho.



Atenção! Trânsito sendo desviado por vias laterais no km 526 da BR-116, trevo do Salso, contorno de Pelotas, devido queda de barreira de contenção do viaduto. Fique atento a sinalização. — Ecosul (@ecosul) April 28, 2022

Tags