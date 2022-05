Rússia obrigará uso de rublos em Kherson, na Ucrânia, dizem militares britânicos

Militares britânicos afirmam que o rublo russo passará a ser usado em Kherson, cidade ucraniana a 450 quilômetros a sudeste de Kiev. A transição de quatro meses da moeda ucraniana para a russa deve se iniciar neste domingo, 1º, na cidade tomada pela Rússia desde o início de março.

O Ministério da Defesa britânico disse que a medida é "indicativa da intenção russa de exercer forte influência política e econômica em Kherson a longo prazo" e que o controle duradouro sobre Kherson e suas ligações de transporte irá aumentar a capacidade russa de sustentar seu avanço para o norte e oeste e melhorar a segurança do controle russo sobre a Crimeia.

Também hoje, autoridades ucranianas afirmaram que as comunicações de internet e celular foram cortadas em uma grande área na região de Kherson e em parte da região de Zaporizhzhia e culparam as forças russas. O monitor de internet Netblocks, com sede em Londres, disse que a região de Kherson perdeu 75% da conectividade com a internet desde a noite de sábado, 30.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags