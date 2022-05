Dois supostos traficantes de drogas mexicanos procurados pelos EUA são capturados na Guatemala

Dois supostos traficantes de drogas mexicanos foram presos neste domingo (1) no aeroporto internacional da capital da Guatemala, por um pedido de extradição dos Estados Unidos, onde são acusados de trafico de cocaína e outras drogas, informaram as autoridades locais.

Os mexicanos Melecio Rodríguez e Mario Castro foram capturados por agentes antinarcóticos no terminal aéreo, no sul da Cidade da Guatemala, após sua chegada em um voo do México, disse Edwin Monroy, porta-voz da Polícia Nacional Civil.

"Eles são acusados dos crimes de associação ilícita para fabricar" cocaína e "distribuí-la" nos Estados Unidos, acrescentou o funcionário.

Por sua parte, o Ministério Público disse em comunicado que os detidos estão ligados a "uma organização de narcotráfico sediada" na cidade norte-americana de Sioux Falls, no estado de Dakota do Sul, que funcionou entre 2019 e fevereiro passado.

"Ambos os detidos foram responsáveis por traficar grandes quantidades de metanfetamina, maconha, cocaína e fentanil do México para os Estados Unidos para distribuição e transportar os lucros das drogas dos Estados Unidos para o México", especificou o MP.

Com a prisão dos dois cidadãos mexicanos, a Guatemala elevou para 12 o número de pessoas presas este ano com mandados de prisão por extradição para os Estados Unidos por acusações de tráfico de drogas.

Dados dos Estados Unidos indicam que 90% da cocaína que chega a esse país passa pelo México e América Central em pequenos aviões, barcos e submarinos, entre outras rotas.

