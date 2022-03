Japão: pedra que seria prisão de demônio quebra e assusta moradores

Uma pedra em uma colina na cidade de Nasu, no Japão, apareceu quebrada recentemente. O fato passaria desapercebido, não fosse por um ponto importante: uma lenda diz que a rocha aprisionava, há mais de 900 anos, o espírito de um demônio.

Segundo a história, o espírito teria, ao longo de mais de 2 mil anos, possuído concubinas de diversos monarcas na China e na Índia. O objetivo do demônio seria seduzir os governantes, deixá-los doentes e causar guerras e turbulências políticas.

A última aparição teria sido no Japão, como Tamamo-no-Mae, cortesã do imperador Toba (1103-1156). Sob influência do espírito, o monarca ficou gravemente doente. Um astrólogo convocado para diagnosticar o governante teria, então, identificado a possessão da concubina.

Descoberto, o espírito assumiu sua forma verdadeira, uma raposa de nove caudas, e fugiu. Um guerreiro a serviço do imperador teria derrotado Tamamo-no-Mae, e o demônio se transformado na pedra.

Acredita-se que a rocha, chamada Sessho-seki ("pedra mortal"), mate qualquer pessoa que encoste em sua superfície. Ela era envolta por uma corda, chamada shimenawa, que na mitologia japonesa acredita-se ser capaz de aprisionar espíritos malignos.

Internet especula sobre libertação de demônio após pedra quebrar

No último sábado, 5, uma turista, visitando o local, encontrou a pedra quebrada. A corda que, segundo a lenda, segurava o espírito, estava no chão, rompida.





Segundo a imprensa local, há anos a rocha exibia rachaduras. Uma hipótese é que a água da chuva tenha se acumulado nestas fendas ao longo do tempo, e eventualmente feito a pedra quebrar por motivos naturais.

Os moradores da região, porém, temem que o espírito tenha, após 900 anos, conseguido sair de sua prisão. Nas redes sociais, usuários especularam o que deve acontecer com a mitológica libertação do demônio.

Alguns pontuaram que o demônio teria relação com a invasão Russa na Ucrânia. Outros lembraram da vilã Rita Repulsa, da série Power Rangers, que ficou presa por 10 mil anos.









Há quem tenha lembrado de animes e mangás. Foram feitas relações com as obras "Tenchi Muyo!", em que uma personagem é presa em uma caverna por 700 anos; "Naruto", em que o protagonista abriga o espírito de uma raposa de nove caudas; e "Kimetsu no Yaiba", onde o personagem principal corta ao meio, com uma espada, uma pedra similar à Sessho-seki.





At first I thought it was a rumour lmao.

Our era needs another Naruto.https://t.co/c5c29UtCDq — Nanahara Shuya ) (@7haraShuya) March 8, 2022













