Dia 02/02/2022 marca a abertura de um portal energético, diz a numerologia

O segundo dia do mês de fevereiro vem movimentado o universo astrológico. Com um significado místico na numerologia, a repetição do número 2 e 0 emerge a crença de que a data marca a abertura de um portal energético, ativado com maior intensidade às 22h22min. Por essa razão, esta quarta-feira, dia 02/02/2022, representa um momento único e enigmático para quem acredita no poder dos números. Mas, afinal, o que essa repetição numérica significa e qual a sua influência no planeta e em nossas vidas?

Dia 02/02/2022: o que é um portal energético?

Segundo a astrologia, portais energéticos são locais de alta frequência, que exercem a função de receber e enviar luz ao planeta Terra. A cada portal que se abre, a energia emanada impulsiona a humanidade a seguir para mais um processo evolutivo. Sendo assim, nesse período conseguimos estabelecer conexões mais profundas com o nosso interior, mergulhando e reconectando-se ao divino que existe em nós, além de sentir algumas alterações e modificações em nosso corpo físico e nas emoções.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Foto da Nasa no dia do seu aniversário; saiba como ver

Ano Novo Lunar e signo: saiba qual é o seu horóscopo chinês

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Portal energético 02/02/2022: qual o significado da data na numerologia?

Marcando o primeiro portal energético do ano, o dia 02/02/2022 possui uma repetição dos números 2 e 0. Além disso, se somarmos 0+2+0+2+2+0+2+2 = 10 e 1+0 = 1, também obteremos a simbologia do número 1. Mas, o que esses números significam?

A simbologia do 0

É uma espécie de alta voltagem, de intensidade. Todo número que é acompanhado do 0, tal como 10, 20, 30, etc., intensifica os atributos desse número. E apresenta um potencial humanitário.

A simbologia do 1

É voltada para o semear, tais como de bons hábitos e comportamentos. Além disso, o 1 representa a individualidade, a valorização de sua personalidade com o seu jeito todo original e único de ser.

A simbologia do 2

Está diretamente associada à mulher. Na verdade, ao feminino, ao lado yin da natureza humana. O 2 também representa a união. Então, questões associadas a relacionamentos, parcerias, alianças, contratos ganharão ênfase. Ele também representa abundância, sucesso e prosperidade.

Sendo assim, o dia 02/02/2022 pede o uso da sensibilidade emocional e da imaginação (vários números 2) para visualizar e desenvolver novos hábitos (1) e um comportamento mais humanitário (o 0 que acompanha tanto o 10 quanto na data de hoje). Saber se relacionar com as pessoas (2) sem criar vínculos de dependência financeira, emocional, sexual ou afetiva ao respeitar a individualidade do outro e cada qual ter seu espaço de autonomia e independência (1).

02/02/2022: portal energético se encerra dia 5: o que fazer neste período?

Esse é um momento raro que só acontecerá novamente daqui a 200 anos. Aberto no dia 02/02/2022, ele se encerrará no dia 5 de fevereiro, sendo assim, aproveite o curto período para usufruir de relações saudáveis e recíprocas, intuição elevada e atenta, sonhos tornando-se realidade, bênçãos inesperadas, cura emocional e um salto energético, mensagens divinas, supervisão (espiritual) e proteção, sinais, sincronicidades, sonhos proféticos e Déjà vu.

Enquanto aberto, aproveite para manifestar tudo que você mais deseja que aconteça em sua vida. "É importante ser específico ao pedir o que quer, dê todos os detalhes possíveis ao universo. Use esse momento para fazer coisas que te fazem bem. Usufrua muito dessa energia, ouça seu corpo, sua intuição, medite e faça muita afirmação", aconselhou o digital influencer e praticante da Lei da Atração, Bretanho, em um vídeo publicado em suas redes sociais.

02/02/2022: sete dicas de Lei da Atração por Bretanho

Bem-vindo, mês de fevereiro. Estou pronto(a) para receber muitas bênçãos; O universo sempre está ao meu lado, me fornecendo tudo o que eu preciso para criar a vida que eu desejo; Estou pronto(a) para viver transformações em minha vida; Eu atraio a abundância e prosperidade; Eu estou cercado(a) de oportunidades para ser feliz e eu as exergo todos os dias; Sou protegido(a), amparado(a) e ouvido (a) pelo universo sempre que necessito; Não há arrependimento em minha vida. Sei que estou exatamente onde eu deveria estar.

Outros portais energéticos de 2022

De acordo com a astróloga Jussara Settani, o mês de fevereiro reserva outros dois momentos para sentir essa energia: o dia 20 de fevereiro (20/02/2022) e 22 de fevereiro (22/02/2022). "É o momento de preparo para realizar projetos num futuro próximo", afirma Jussara em entrevista ao portal UOL.

Tags