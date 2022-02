Terremoto de magnitude 5,6 atinge Nova Zelândia

Tremor aconteceu próximo à capital do país, Wellington, e foi sentido nas duas maiores ilhas do país; não há relatos de vítimas ou danos significativos até o momento

Um terremoto de magnitude 5,6 atingiu a Nova Zelândia na tarde desta segunda-feira, 21 (madrugada de segunda-feira, no horário de Brasília). A informação foi confirmada pela Comissão de Terremotos do país (EQC, na sigla em inglês).

Segundo o site Geonet, da EQC, que lista os terremotos na Nova Zelândia, o tremor aconteceu a uma profundidade de aproximadamente 30 quilômetros, com epicentro próximo à capital do país, Wellington. A cidade fica no sul de Te Ika-a-Mui, segunda maior ilha do país. Te Waipounamu, a maior ilha, também teve diversos relatos do impacto, em sua região norte.

Além dos fortes tremores, até o momento, não parece ter havido danos significativos. Também não há relatos de vítimas. Localizada no chamado "círculo de fogo" do Oceano Pacífico, a Nova Zelândia lida costumeiramente com terremotos e erupções vulcânicas.

