Presidente Volodymyr Zelensky pede cessar-fogo imediato na fronteira com Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu neste domingo, em seu perfil no Twitter, a introdução imediata de um "regime de silêncio", ou cessar-fogo, no leste do país, onde separatistas ucranianos apoiados pela Rússia intensificaram ataques nos últimos dias a forças armadas ucranianas.

Citando a conversa que teve no sábado (19) com o presidente francês, Emmanuel Macron, Zelensky defendeu a "intensificação do processo de paz". "Apoiamos a convocação imediata do TCG e a introdução imediata de um regime de silêncio", afirmou Zelensky pela rede social. O TCG (Grupo Trilateral de Contato, na tradução da sigla em inglês) reúne representantes da Ucrânia, da Federação Russa e da Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), criado como meio para facilitar uma solução diplomática para o conflito na região de Donbass, na Ucrânia.

Zelensky falou também que discutiu com Macron a necessidade e possíveis formas de uma redução "imediata" das tensões e uma solução "político-diplomática".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neste domingo, Macron conversou por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, por 1 hora e 45 minutos, no sentido de redobrar esforços diplomáticos para evitar que a situação entre a Rússia e a Ucrânia se deteriore, segundo informação do Palácio do Eliseu.

Mas hoje também o ministro da defesa de Belarus, Viktor Khrenin, afirmou que o presidente belorusso Alexander Lukashenko e o russo Vladimir Putin decidiram "continuar testando as forças de resposta do Estado da União", referindo-se à aliança pela qual os dois países mantêm estreita cooperação. Os exercícios militares perto da fronteira norte da Ucrânia deveriam se encerrar neste domingo.

Tags