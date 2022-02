Canindé registra tremor de terra nesse sábado, 19

Um tremor de terra, de magnitude 2.4 mR, foi registrado no município de Canindé, distante 121,3 km de Fortaleza, nesse sábado, 19. Segundo informações das estações sismográficas do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e de mensagens de moradores recebidas por WhatsApp, o horário em que os eventos sismológicos aconteceram foi às 21h33min (hora local).

Outro tremor de terra havia sido registrado em Canindé no dia 10, às 21h47, com magnitude de 1.8 mR.

Neste sábado, 19, em uma mensagem de áudio, uma moradora descreveu o tremor como "um estrondo horrível". "Estremeceu tudo aqui. Eu estava sentada ali fora e as telhas tremeram, parecia que tinha alguém arrancando as grades da janela", relatou.

Tremor de terra é registrado em Canindé (Foto: Laboratório Sismológico da UFRN)



