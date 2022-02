Austrália reabrirá suas fronteiras após dois anos de restrições

A Austrália reabrirá suas fronteiras internacionais para turistas vacinados na segunda-feira, quase dois anos depois que a pandemia impôs algumas das restrições de viagens mais rígidas do mundo.

"A espera acabou", disse o primeiro-ministro Scott Morrison em entrevista coletiva neste domingo(20).

"Arrumem suas malas", lançou ele para potenciais visitantes, acrescentando: "Não se esqueçam de trazer dinheiro, porque vocês encontrarão muitos lugares para gastá-lo".

O primeiro voo para o aeroporto de Sydney chegará de Los Angeles às 06h00 (horário local) na segunda-feira (16h de domingo no horário de Brasília), seguido por outros de Tóquio, Vancouver e Cingapura.

Espera-se que 56 voos internacionais cheguem à Austrália dentro de 24 horas após a reabertura, um volume bem abaixo dos níveis pré-pandemia, embora Morrison tenha dito que "não tem dúvidas" de que esse número aumentará em breve.

A Austrália fechou suas fronteiras para quase todos, exceto seus cidadãos e estrangeiros residentes, desde março de 2020, na tentativa de impedir o aumento do número de infecções por covid-19.

Esta proibição de viajar também afetou os seus cidadãos, que só podiam viajar para o exterior com justa causa.

De acordo com a Câmara Australiana de Comércio e Indústria, cada mês dessas restrições custa às empresas cerca de 3,6 bilhões de dólares australianos (US$ 2,6 bilhões), com o turismo particularmente atingido.

