Vídeo: Centenas de pássaros caem do céu mortos de forma repentina no México

Um vídeo gravado por câmeras de segurança registra o momento em que centenas de pássaros mortos caem do céu de forma misteriosa. O caso, que ocorreu no dia 7 de fevereiro na cidade de Cauhtémoc, no norte do México, tem repercutido nas redes sociais.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, por volta de 8h30, a polícia foi chamada após moradores relatarem que centenas de animais apareceram mortos pela cidade.

Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram o momento em que uma nuvem de pássaros cai de repente no chão, enquanto outra parte das aves segue com seu voo.

As aves da espécie Xanthocephalus, conhecidas popularmente como graúna-de-cabeça-amarela, estavam em rota de imigração saindo do Canadá para o norte do México.

Segundo o jornal local El Heraldo, um veterinário examinou os animais mortos e acredita que uma possível causa para o óbito repentino foi a inalação de fumaças tóxicas por causa dos "altos níveis de poluição do ar". Outra hipóstese é a possibilidade de uma descarga elétrica ter atingido o bando.

De acordo com os jornais locais, as aves mortas foram levadas para exames em busca de descobrir a causa exata da morte. A investigação está em andamento.

#México: Muere más de un centenar de aves Tordo Cabeza Amarilla.. estas aves migratorias cayeron muertas durante la mañana del lunes 7 de febrero del 2022 en #Cuauhtémoc, #Chihuahua, en las

calles de Álvaro Obregón. pic.twitter.com/2Fo1zKa5Gs — Alerta Mundial / Terremotos y Desastres (@AlertaMundial19) February 10, 2022

