Diante de escalada de tensões, presidente da Ucrânia pede encontro com Putin

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu ao presidente russo, Vladimir Putin, um encontro para buscar uma solução para a crise entre os dois países, diante do aumento da violência em território ucraniano e regiões vizinhas ao país controladas por rebeldes apoiados pela Rússia. A declaração foi dada no sábado, durante a Conferência de Segurança em Munique, na Alemanha.

"Eu não sei o que o presidente da Federação Russa quer, então estou propondo uma reunião", disse Zelensky na Conferência, onde também se encontrou com a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. Zelensky falou que a Rússia poderia escolher o local da conversa. "A Ucrânia continuará seguindo apenas o caminho diplomático em prol de uma solução pacífica", acrescentou. Não houve resposta imediata do Kremlin.

A afirmação de Zelensky ocorreu horas depois de líderes separatistas no leste da Ucrânia terem ordenado uma mobilização militar total no sábado, enquanto os líderes ocidentais alertavam que uma invasão russa parecia iminente. Os governos da Alemanha e da Áustria orientaram seus cidadãos a deixarem a Ucrânia. A companhia aérea alemã Lufthansa cancelou voos para a capital ucraniana, Kiev, e para Odessa, um porto do Mar Negro que pode ser alvo em uma invasão.

Os EUA e muitas nações europeias têm alegado que a Rússia, que moveu cerca de 150 mil soldados para regiões próximas à fronteira com a Ucrânia, está tentando criar pretextos para invadir. A Rússia nega as alegações e afirma que suas tropas estão apenas realizando exercícios militares.

Na sexta-feira, os rebeldes começaram a evacuar civis para a Rússia. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, disse que as ordens de evacuação podem ser uma tática para fornecer a faísca para um ataque mais amplo. "Para dizer com muita clareza, a Ucrânia não deu nenhum motivo para a evacuação que foi ordenada ontem", disse ela. Fonte: Associated Press.

