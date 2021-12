Japão: incêndio em clínica pode ter deixado quase 30 mortos

Um incêndio em uma clínica na cidade de Osaka, no Japão, pode ter deixado quase 30 pessoas mortas. O caso aconteceu por volta das 10 horas desta sexta-feira, 17 (22 horas no horário de Brasília).

O estabelecimento funcionava no quarto andar de um prédio, mas os outros pavimentos não foram atingidos pelas chamas. Os bombeiros debelaram o incêndio cerca de meia hora após o fogo começar.

Pelo menos 27 pessoas tiveram parada cardiorrespiratória, mas as mortes ainda não foram confirmadas. Uma outra teve ferimentos e encontra-se internada.

Até o momento, as causas do fogo ainda são desconhecidas. Uma linha de investigação da polícia, porém, trabalha com a hipótese de incêndio criminoso.

