Vacas são esquartejadas vivas após acidente em caminhão que as transportava

O caminhão que transportava as vacas foi atingido por um trem em um cruzamento de uma ferrovia, em Santiago del Estero, na Argentina. As vacas foram esquartejadas com facões por moradores da região que saquearam o caminhão

Um caminhão que transportava vacas em Santiago del Estero, na Argentina, foi atingido por um trem em um cruzamento de uma ferrovia. Após o acidente, algumas das vacas morreram e outras fugiram, no entanto, as que restaram foram esquartejadas ainda com vida por moradores da região que saquearam o veículo. O caso aconteceu na última segunda-feira (14/12).

Sobre o assunto Cinco crianças morrem em acidente com castelo inflável em escola na Austrália

França impõe restrições de viagem ao Reino Unido por avanço da Ômicron

Casa Branca reforça que vacina da Johnson & Jhonson segue eficaz contra a covid

Em vídeo divulgado, o caminhão aparece cercado por homens, mulheres e até crianças. De acordo com o jornal argentino La Nacion, houve disputa por pedaços dos animais, que foram esquartejados com facões. O motorista do caminhão, Antonio Eduardo Corrado, de 44 anos, e o maquinista do trem, que não foi identificado, saíram ilesos do acidente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags