Governo do Japão aprova pacote de estímulo de US$ 490 bilhões

O governo do Japão aprovou nesta sexta-feira um pacote de US$ 490 bilhões para apoiar a recuperação do choque da pandemia. A iniciativa inclui pagamentos em dinheiro para a maioria das famílias do país e também para algumas empresas menores.

O tamanho do pacote ficou em quase o dobro do que analistas esperavam mais cedo neste mês e equivale a cerca de um décimo do Produto Interno Bruto (PIB) japonês.

A iniciativa japonesa marca ainda um contraste com os Estados Unidos, onde preocupações com os gastos do governo e o potencial aquecimento excessivo da economia ganharam espaço recentemente.

O tamanho do pacote de gastos em educação, saúde e clima do presidente norte-americano, Joe Biden, foi reduzido para cerca de US$ 2 trilhões, após críticas sobre o aumento da dívida, e ele inclui alta em impostos, inclusive para grandes empresas sediadas nos Estados Unidos.

