Elizabeth II cancela grande almoço de Natal devido à variante ômicron

A rainha Elizabeth II decidiu cancelar a grande refeição que organiza tradicionalmente antes do Natal com sua família devido ao aumento das infecções pela variante ômicron do coronavírus, informaram os jornais britânicos nesta quinta-feira (16).

A monarca, de 95 anos, cujas aparições públicas estão escassas desde sua breve hospitalização em outubro, havia planejado reunir cerca de 50 pessoas para almoçar na terça-feira no Castelo de Windsor, sua atual residência a cerca de 40 km ao oeste de Londres.

Depois, viajaria para Sandringham, no leste da Inglaterra, para passar o Natal com sua família mais próxima.

Segundo uma fonte do Palácio de Buckingham citada pela imprensa britânica, a rainha decidiu cancelar o evento como medida de precaução, devido à situação de saúde, pois os casos de covid-19 dispararam a níveis recordes no Reino Unido.

O jornal The Sun afirmou na quarta-feira que Elizabeth II esperava poder manter este encontro, que significa muito para ela e já foi cancelado no ano passado pela pandemia e seria o primeiro desde a morte de seu marido Philip em abril.

Nos últimos dias, muitos britânicos decidiram cancelar jantares em restaurantes, espetáculos e festas de Natal no trabalho para evitar colocar seus familiares em perigo ou ter que cancelar seus planos de fim de ano.

