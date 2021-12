Indonésia: terremoto marinho é registrado; há perigo de tsunami

Tremor de terra foi registrado na madrugada desta terça-feira, 14 (horário de Brasília), com epicentro no oceano; há risco de tsunami em áreas a até 1.000 km de distância

Um terremoto de magnitude 7,3 sacudiu o leste da Indonésia nesta terça-feira (14), informou o Serviço Geológico americano (USGS, na sigla em inglês), enquanto monitores alertaram para a possibilidade da ocorrência de um tsunami. O USGS informou que o tremor foi registrado cerca de 100 km ao norte da cidade de Maumere a uma profundidade de 18,5 km no Mar de Flores, às 11h20min locais (00h20 de Brasília).

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico reportou que a ocorrência de "ondas perigosas de tsunami" é possível "em áreas costeiras situadas a 1.000 km do epicentro do tremor". O USGS informou, ainda, que o risco de haver vítimas é baixo, enquanto destacou que "terremotos recentes nesta área causaram riscos secundários, tais como tsunamis e deslizamentos que podem ter contribuído para as perdas".

A Indonésia sofre com tremores e erupções vulcânicas frequentes, devido à sua localização no Anel de Fogo do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica, onde placas tectônicas colidem, e que se estende do Japão ao sudeste asiático, passando pela bacia do Pacífico.

Entre os terremotos mais letais registrados na Indonésia está o devastador tremor de magnitude 9,1, de 2004, que sacudiu a costa de Sumatra e provocou um tsunami que matou 220 mil pessoas em toda a região, incluindo cerca de 170 mil na Indonésia.

