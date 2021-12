Vulcão na Indonésia entra em erupção e deixa um morto e 41 feridos

O vulcão Semeru entrou em erupção neste sábado, 4, e expulsou os moradores da ilha de Java Oriental, na Indonésia, de suas casas. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma enorme nuvem de fumaça na região. A erupção aconteceu às 15 horas, 3 horas da manhã no horário do Brasil. Uma pessoa morreu e 41 ficaram feridas.

Vulcão na Indonésia: Monte Semeru expele nuvem de cinzas e moradores fogem https://t.co/KwAbXWVhsV pic.twitter.com/coZpgGRMvN — Jeff Nascimento (@jnascim) December 4, 2021

Segundo informações da Reuters, equipes foram solicitadas para auxiliar no resgate da população. O acesso de até 5 km em torno do vulcão foi bloqueado pelas autoridades locais. "Estamos construindo abrigos em várias áreas de Lumajang [região no leste da ilha]", afirmou Abdul Muhari, porta-voz da agência de mitigação de desastres do país (BNPB).

O Semeru é um dos quase 130 vulcões ativos no mundo. Essa não é a primeira vez que o local sofre com erupções. Em 2018, um vulcão entre as ilhas de Java e Sumara provocou um terremoto subaquático que resultou na morte de mais de 400 pessoas.



