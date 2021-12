Homem-Aranha 3: fãs brigam durante compra de ingressos na pré-venda

Caso aconteceu no México. Motivo da confusão foi uma tentativa de furar fila para compra de ingressos para o filme "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", que estreia no próximo dia 15 de dezembro no país.

Um vídeo que mostra fãs do Homem Aranha brigando durante a fila para a compra de ingressos do último filme da franquia repercutiram na internet nesta terça-feira, 30. A confusão começou durante a venda dos bilhetes para "Homem Aranha: Sem Volta Para Casa" em um cinema do centro comercial de Cuernavaca, no México. Segundo informações do Jornal Extra, o motivo da confusão foi uma tentativa de furar a fila.

Dezenas de fãs estiveram no local para garantir os ingressos ainda na pré-estreia, pois o filme só estreia no dia 15 de dezembro no país. Mas alguns fãs não gostaram de esperar na fila, o que gerou a confusão entre os clientes. No vídeo, a briga entre os 'marvetes' duram por alguns minutos e um dos rapazes chega a chutar o rosto de um outro comprador, que está no chão. Em seguida, os jovens envolvidos na briga são separados por outras pessoas do local.

É PAAAAUUU! Rolou a maior pancadaria no México após furarem a fila para comprar ingressos de #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/bUJxyb7IdR — Nação Marvel (@nacaomarveI) November 30, 2021

A pré-venda no México começou à meia-noite da última segunda-feira, 29, e estava disponível pela internet. Mas instabilidades na plataforma de vendas formaram filas presenciais nas entradas dos cinemas para as compras. No Brasil, o filme estreia no dia 16 de dezembro e a pré-venda também já começou em todo o País.

Em "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", Peter (Tom Holland) vive a confusão de ser um adolescente e super-herói ao mesmo tempo, quando todos ao seu redor já sabem sua verdadeira identidade. Por isso, ele recorre ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch), para que todos esqueçam que ele é o Homem-Aranha. No entanto, as coisas não saem como o esperado e o jovem precisará lidar com as consequências. A Co-produtora dos filmes, a Sony informou que o personagem irá ganhar mais uma trilogia nos próximos anos.