Alec Baldwin: o que se sabe sobre o acidente no set de Rust

A cineasta Halyna Hutchins foi atingida com um disparo acidental efetuado pelo ator Alec Baldwin nessa quinta-feira, 21 de outubro. O diretor do longa, Joel Souza, também ficou ferido. Entenda mais sobre o caso envolvendo o filme Rust

O ator Alec Baldwin esteve envolvido em um acidente com uma arma cenográfica durante as gravações do filme Rust nessa quinta-feira, 21. A diretora de fotografia do longa, Halyna Hutchins, foi atingida pelos disparos acidentais e não resistiu aos ferimentos e morreu.

O diretor de Rust, Joel Souza, também ficou ferido. Caso aconteceu no Novo México, nos Estados Unidos e a polícia investiga o acidente que envolveu o ator americano. Veja tudo o que se sabe até agora sobre o ocorrido:

Caso Alec Baldwin: o acidente



A equipe de filmagem do longa-metragem estava no Condado de Santa Fé, no Novo México, quando o acidente aconteceu. O ator Alec Baldwin foi quem apertou o gatilho que acertou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e o diretor do filme Hust, Joel Souza. Hutchins foi socorrida imediatamente e levada ao hospital em um helicóptero, mas não resistiu.

Caso Alec Baldwin: o que é arma cenográfica?



Frequentemente, são utilizadas armas de verdade nos sets cinematográficos, porém as balas são de festim, emitindo um barulho, mas sem disparar nenhum tiro. De acordo com a polícia, ainda está sendo feita a investigação do caso e, até o momento, não se tem informações sobre quantos tiros foram disparados ou se era somente um ensaio ou uma gravação.

Caso Alec Baldwin: quem era Halyna Hutchins?

Aos 42 anos, Halyna Hutchins era a diretora de fotografia do filme Rust. Nascida na Ucrânia e formada pela Universidade Nacional de Kiev em jornalismo investigativo, Halyna havia atuado também em outras produções de TV e cinema. Antes de trabalhar no longa estrelado por Baldwin, ela tinha participado do filme The Mad Hatter (2021).

Caso Alec Baldwin: como está o diretor do filme?



A segunda vítima do disparo acidental do set de gravação é Joel Souza, o diretor de Rust. Ele foi levado ao hospital com ferimentos no ombro e recebeu alta nesta sexta-feira, 22. Frances Fisher, atriz integrante do elenco do filme, foi quem confirmou a informação.

Caso Alec Baldwin: o que disse o ator?



Visto aos prantos, o ator norte-americano Alec Baldwin prestou depoimento à polícia nesta sexta-feira, 22. Logo após o acidente, o ator questionou o motivo de ter recebido uma arma carregada e afirmado nunca ter segurado uma antes, segundo testemunhas ouvidas pelo site Showbiz 411.

Alec chegou a apagar uma foto das redes sociais em que estava caracterizado do personagem ensanguentado, nesta sexta. O ator de 63 anos também se posicionou sobre o caso em suas redes sociais. Alec informou estar colaborando com a investigação policial e lamentou o acidente que ocasionou a morte de Halyna.

"Não há palavras para expressar meu choque e tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, esposa, mãe e colega nossa profundamente admirada", informou via Twitter. "Estou em contato com o marido dela, oferecendo meu apoio a ele e sua família. Meu coração está partido por seu marido, seu filho e por todos que conheciam e amavam Halyna".

Caso Alec Baldwin: qual o enredo de Rust?

O filme narra a história de Lucas (Brady Noon), um menino de 13 anos que precisa cuidar de seu irmão após seus pais morrerem. O garoto foge com o avô Harland Rust, interpretado por Alec Baldwin, ao ser sentenciado à morte na forca. Com produção do próprio Baldwin, o longa-metragem começou a ser filmado em outubro de 2021.

Caso Alec Baldwin: relembre outros acidentes em sets

Casos como o de Alec Baldwin já aconteceram em outras produções cinematográficas. O caso mais recente envolve a atriz Ruby Rose: ela usou as redes sociais para denunciar acidentes e até mesmo mortes durante as gravações da série Batwoman. O acidente envolvendo Baldwin relembrou o caso da morte do ator Brandon Lee durante as filmagens do filme O Corvo. O POVO separou esse e outros onze casos de acidentes em gravações, em filmes como Star Wars e Harry Potter. Clique aqui para conferir a matéria.

