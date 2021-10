15 músicas para o fim de semana; de The Weeknd a Dulce María

Mais uma parceria com The Weeknd, Cristina Aguilera voltando ao ritmo latino, álbum novo de Priscila Alcantara e mais! O Vida&Arte preparou uma seleção com os principais lançamentos deste fim de semana. Confira as novidades e aproveite diferentes artistas e estilos musicais:

1. Swedish House Mafia e The Weeknd - Moth To A Flame



Nos últimos meses, The Weeknd vem focado em lançar parcerias e agora aparece na faixa "Moth To A Flame" com Swedish House Mafia. A música será apresentada no MTV EMA 2021, que acontece no dia 14 de novembro.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

2. Christina Aguilera, Becky G, Nathy Peluso e Nicki Nicole – Pa’ Mis Muchachas



Christina Aguilera se uniu à Nathy Peluso, Becky G e Nicki Nicole para lançar um hit latino. A cantora estadunidense passou os últimos meses em Miami para revisitar suas raízes latinas. “É um projeto que eu queria seguir há muito tempo, mas estou tão feliz que está acontecendo agora como uma mulher adulta”, disse a artista à Billboard.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

3. Priscilla Alcantara - Você É Um Perigo



Vencedora do "The Masked Singer Brasil", Priscilla Alcantara não esperou muito tempo e já lançou seu novo álbum, "Você Aprendeu a Amar?". São dez faixas, incluindo parcerias com Emicida, Projota e Lucas Silveira. O primeiro clipe da nova também já está disponível no YouTube.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

4. DJ Snake, Lisa, Ozuna e Megan Thee Stallion – SG



DJ Snake uniu o reggaeton de Ozuna ao talento da rapper estadunidense Megan Thee Stallion e à voz e às coreografias marcantes de Lisa, do Blackpink. Dirigido por Colin Tilley, o vídeo traz imagens de praia, piscina, balada, com um ritmo bem verão.



Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

5. Jão – Não Te Amo



Nesta semana, Jão lançou o álbum "Pirata", o terceiro de sua carreira. Ele já havia lançado o clipe de "Coringa" e agora lança o clipe de "Não Te Amo", com direito a cenário de praia, ambiente apocalíptico e beijão entre Jão e o ator Enrique Espinosa.



Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

6. Lana Del Rey – Blue Banisters



Lana Del Rey lançou mais um álbum, o "Blue Banisters". Em março deste ano, ela já havia lançado o "Chemtrails Over the Country Club". Ao todo, a cantora tem oito discos. O novo álbum possui 15 faixas, entre elas as já lançadas "Wildflower Wildfire", "Text Book", "Arcadia" e "Blue Bannisters".

Clique aqui para ouvir no Spotify

7. Khalid – Present



Khalid está pronto para a nova era com a faixa de R&B "Present". A música faz parte do novo EP do cantor, que ainda não tem previsão de lançamento.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

8. Johnny Hooker – Amante de Aluguel



Com sensualidade e drama, Johnny Hooker lançou a música "Amante de Aluguel". A música aborda o envolvimento de uma garota de programa com um homem rodeado de preconceitos sociais.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

9. ABBA – Just a Notion



Por mais de 40 anos, a canção "Just a Notion" do grupo ABBA ficou engavetada. Mas agora, em 2021, após a volta do quarteto, a música foi lançada. A canção foi escrita em 1978 para o álbum "Voulez-Vous", mas foi cortada da versão final.

Clique aqui para ouvir no YouTube

10. Bivolt e Duda Beat – Raspa Placa



"Raspa Placa" traz um feat inédito de Bivolt com a pernambucana Duda Beat na faixa e no clipe, integrando o novo álbum da rapper, "Nitro". O novo disco ainda tem parcerias com Gloria Groove e Emicida.



Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

11. Willow, Avril Lavigne e Travis Barker - G R O W



Com uma pegada bem anos 2000, Willow Smith se uniu a Avril Lavigne e Travis Barker na faixa "G R O W". O clipe foi gravado em Los Angeles, nos Estados Unidos, e a faixa faz parte do novo álbum de Willow, “Lately I feel Everything”.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

12. Larissa Manoela – Me Deixa a Milhão



Mais madura e sensual, Larissa Manoela lança a música "Me Deixa a Milhão". A faixa foi composta por Cabrera e Breno Casagrande, e fala sobre uma mulher decidida e apaixonada. “A música traduz esse momento da minha carreira e fala de uma menina mais madura, que é dona das suas sensações e dos seus sentimentos, vivendo tudo de forma intensa, tanto em relação a outra pessoa, como em relação a ela mesma”, explicou Larissa.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

13. Dulce María – Origen



Dulce María lançou o álbum "Origen". A cantora chegou a ser acusada de apropriação cultural por se vestir de indígena na capa do disco e declarou que irá doar parte dos lucros do álbum para comunidades indígenas.

Clique aqui para ouvir no Spotify

14. Caetano Veloso – Meu Coco

Caetano Veloso lançou o álbum "Meu Coco" e, em nota à imprensa, falou sobre a criação do disco. "Este é um disco de quantidade e intensidade. 'Autoacalanto' é retrato de meu neto que agora tem um ano de idade. Tom, o pai dele, toca violão comigo na faixa. A nave-mãe, 'Meu Coco', guardou algo da batida imaginada, agora com percussão de Márcio Vitor. Mas o arranjo de orquestra que a ilumina foi feito por Thiago Amud, um jovem criador carioca cuja existência diz tudo sobre a veracidade do amor brasileiro pela canção popular", declarou.

Clique aqui para ouvir no Spotify

15. Zeeba e OutroEu – Vontade Lunar



Dentro do universo astrológico de sua nova canção, Zeeba se junta ao duo OutroEu para lançar o single “Vontade Lunar”, que reflete sobre um encontro romântico. “Muito massa ter essa parceria com o OutroEu. A música sai na lua cheia, que é a melhor fase para criar coisas novas. Feliz demais”, conta Zeeba.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

