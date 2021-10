Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

Está procurando o que assistir durante o fim de semana? O Vida&Arte selecionou os lançamentos das principais plataformas de streaming para você conhecer e maratonar.

Na Netflix, há a estreia da série de animação “Maya e os 3 Guerreiros”. Em um universo fantástico controlado por quatro reinos, Maya é uma princesa guerreira que vai celebrar sua coroação no seu aniversário.

A situação muda quando deuses do submundo anunciam que a vida da jovem deve ser oferecido como sacrifício ao Deus da Guerra por causa do passado da família da protagonista. Caso isso não aconteça, haverá vingança. Entretanto, uma profecia indica que três grandes guerreiros poderão salvar o mundo.

Outra novidade é a primeira temporada de “A Vida é um Bug”. Na história, o influenciador digital Julien Bam e seu amigo, Joon Kim, precisam encontrar uma maneira de voltar à realidade após viajarem para uma dimensão paralela.

No Disney+, “Alvin e os Esquilos: Na Estrada” (2015) chega ao catálogo. Após as narrativas dos primeiros filmes, Alvin, Simon e Theodore acreditam que Dave vai abandoná-los quando pedir sua namorada em casamento. Por causa disso, decidem impedir que isso aconteça.

O streaming da Disney também adiciona séries como “Gathering Storm”, “Conexão da Engenharia”, “Kingdom of the Mummies”, “Fugitivos” e “Duckatles: Os Caçados de Aventuras”.

Já no Mubi, há o lançamento do longa-metragem “A Flor do Meu Segredo”, dirigido por Pedro Almodóvar. Leo Macias é uma romancista famosa, que está cansada de escrever seus livros e passa por vários problemas com seu marido. Nesta perspectiva, decide trabalhar em um jornal sob o pseudônimo de Amanda Gris. Com isso, começa a criticar suas próprias obras.

Netflix

quinta-feira, 21

- "Komi Can't Communicate" (temporada 1)

- "Insiders" (temporada 1)

- "Goop: Muito Além do Prazer" (temporada 1)

- "A Vida é um Bug" (temporada 1)

- "One Ok Rock: Flip a Coin"

sexta-feira, 22

- "Locke & Key" (temporada 2)

- "Departamento de Conspirações" (parte 1)

- "O Desconhecido Mundo Animal"

- "Dinastia" (temporada 4)

- "Maya e os 3 Guerreiros"

Amazon Prime Video

sexta-feira, 22

- "Werewolves Within"

- "El Amarre"

- "Peçanha Contra o Animal"

Disney+

sexta-feira, 22

- Doogie Kamealoha: Doutora Precoce (episódio 7)

- Por Dentro da Disney (episódio 8)

- Alvin e os Esquilos: Na Estrada

- Ducktales: Os Caçadores de Aventuras (Temporada 3)

- Fugitivos (temporada 3)

- Fauci

- Conexões da Engenharia (temporadas 1 e 2)

- Kingdom of the Mummies (temporada 1)

- Gathering Storm (temporada 1)

Mubi

quinta-feira, 21

- A Flor do Meu Segredo

sexta-feira, 22

- Apenas Uma Vez

sábado, 23

- Conto da Primavera

domingo, 24

- A Dama de Baco

Belas Artes À La Carte

quinta-feira, 21

- A Ronda

- Soberba

- A Culpa

- Estrada para Istambul

- Uma Manhã Suave



