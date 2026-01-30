Fóssil de tartaruga gigante de 13 milhões de anos é descoberto no Brasil 14:52 | 30/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Uma equipe de pesquisadores do Acre e de São Paulo descobriu um fóssil raro de uma tartaruga gigante que viveu há cerca de 13 milhões de anos na região amazônica. / Crédito: Divulgação O fóssil pertence a um exemplar da espécie Stupendemys geographicus, que habitou a região durante o período Mioceno. Crédito: Freepik/wirestock O achado ocorreu às margens do Rio Acre, na região de Boca dos Patos, em Assis Brasil, próximo à fronteira com o Peru. Crédito: Flickr - Agência de Notícias do Acre Segundo o coordenador da pesquisa, Carlos D’Apolito Júnior, da Universidade Federal do Acre (Ufac), o exemplar é um dos mais bem preservados já encontrados da espécie Crédito: Divulgação/Professor Edson Guilherme “Nunca foi visto [um fóssil] assim tão grande, tão bem preservado, então, é um fóssil muito importante para entender a paleontologia da região aqui, os animais que viveram no passado”, disse ele. Crédito: Divulgação/Professor Edson Guilherme A Stupendemys geographicus é considerada a maior tartaruga de água doce que já existiu, podendo chegar a mais de 3 metros de comprimento. Crédito: Reprodução Devido ao tamanho e peso, o fóssil ainda não foi transportado para a capital, Rio Branco, mas está guardado em um acampamento à espera de um caminhão da Ufac. Crédito: Divulgação Após os estudos, o fóssil será levado ao laboratório de paleontologia da universidade. Crédito: Divulgação O objetivo é ampliar o conhecimento sobre a fauna pré-histórica da região amazônica por meio da exploração de rios e áreas remotas do Acre. Crédito: Agência de Notícias do Acre - Flickr - Wikimédia Commons A pesquisa foi financiada por órgãos como o CNPq, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac), e conta com pesquisadores da Ufac, USP de Ribeirão Preto e Unicamp. Crédito: Flickr - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações Fósseis dessa espécie haviam sido encontrados mais recentemente em 2020: um no deserto de Tatacoa, na Colômbia, e outro na Venezuela, na região de Urumac. Crédito: Reprodução Na Venezuela, foi encontrada uma carapaça completa, enquanto a do Brasil foi só a metade. Crédito: Flickr - Ryan Somma “Com o que temos do fóssil será possível estimar o tamanho do animal após os estudos no laboratório”, explicou Edson Guilherme, membro do laboratório de paleontologia da Ufac. Crédito: Divulgação/Laboratório de Paleontologia da Ufac A Stupendemys geographicus viveu há cerca de 7 a 13 milhões de anos, em regiões que hoje correspondem à bacia Amazônica, abrangendo partes da Venezuela, Colômbia, Peru e Brasil. Crédito: Reprodução O nome “Stupendemys” significa “tartaruga estupenda”, uma clara referência ao seu tamanho colossal. Crédito: Wikimedia Commons/A Cynical Idealist Essa espécie pertence à família dos podocnemídeos, grupo de tartarugas que ainda hoje tem representantes vivos, como a tartaruga-da-amazônia (Podocnemis expansa). Crédito: Wikimedia Commons/ Wilfredor No entanto, a Stupendemys se destacava por sua carapaça imensa e robusta, que a protegia de predadores e provavelmente a ajudava a enfrentar as correntes dos rios da época. Crédito: Freepik/Imagem gerada por IA Estudos indicam que esses animais habitavam lagos e grandes rios tropicais, e se alimentavam principalmente de vegetação aquática, frutas e, possivelmente, pequenos animais. Crédito: Reprodução Fósseis da Stupendemys geographicus começaram a ser descobertos na década de 1970, mas foi a partir de achados mais recentes que os cientistas conseguiram montar uma visão mais completa de sua anatomia e ecologia. Crédito: Divulgação/Laboratório de Paleontologia da Ufac A existência da Stupendemys revela muito sobre o ecossistema amazônico pré-histórico, que era habitado por outros gigantes, como o jacaré Purussaurus e o peixe carnívoro Phractocephalus. Crédito: Freepik/vecstock/Imagem gerada por IA Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente