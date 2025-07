Tartaruga ameaçada de extinção é resgatada pela terceira vez em Aquiraz

Na manhã desta terça-feira, 22, uma equipe do Projeto Cetáceos da Costa Branca, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (PCCB/UERN) encaminhou o animal até o estado vizinho, onde ele vai receber tratamento completo / Crédito: Divulgação / Apremace

Uma tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea), batizada de Vitória, foi resgatada pelo terceiro ano consecutivo no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O animal foi encontrado por turistas, na manhã da última segunda-feira, 21, na Praia do Barro Preto. Inicialmente, a tartaruga foi colocada de volta ao mar, ação não recomendada pelos especialistas. À tarde, uma equipe do Projeto Amigos do Mar, da Associação de Preservação do Meio Ambiente (Apremace), foi acionada para socorrer o animal, que havia voltado a encalhar.

Vice-presidente da Apremace e coordenador-geral do Projeto Amigos do Mar, Carlos Mariano revela que, desta vez, Vitória foi encontrada mais debilitada que nos resgates anteriores. Na manhã de terça-feira, 22, uma equipe do Projeto Cetáceos da Costa Branca, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (PCCB/UERN), referência em reabilitação de fauna marinha, chegou à sede da Apremace para realizar o transporte do animal até o estado vizinho, onde Vitória receberá tratamento completo. Veja imagens do resgate:

De acordo com um levantamento do Projeto Amigos do Mar, em 2025, duas tartarugas foram resgatadas no Litoral de Aquiraz, sendo uma tartaruga-oliva e uma tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta). Em 2024, foram cinco resgates (duas tartarugas-cabeçudas, duas tartarugas-olivas e uma tartaruga-de-pente [Eretmochelys imbricata]). No ano anterior, foram três resgates (duas tartarugas-olivas e uma tartaruga-cabeçuda). Todos os animais foram encaminhados para o estado do Rio Grande do Norte. Ambientalistas cobram reabertura do Centro de Reabilitação de Tartarugas Marinhas do Ceará O deslocamento interestadual após o resgate de tartarugas no Ceará, segundo Carlos Mariano, resulta da inoperância do Centro de Reabilitação de Tartarugas Marinhas do Ceará, que permanece fechado desde sua inauguração em 2022.

De acordo com o vice-presidente da Apremace, instituições ambientais que trabalham com o resgate de fauna marinha no Estado estão se organizando para convocar uma audiência pública, com o objetivo de formalizar, de forma definitiva, uma solução para o funcionamento do centro de reabilitação. “Vai dar 21 horas que o animal está aguardando uma equipe chegar para levar para o Rio Grande do Norte, aí vai mais três horas de viagem; enquanto nós temos um centro aqui fechado, que daqui, de Aquiraz para lá, dá menos de 30 minutos”, denuncia. O coordenador destaca que esta é a 15ª vez que solicita ao Governo do Estado e à Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) a reabertura do equipamento. “A gente fica meio desacreditado, porque você imagina, 4 anos um equipamento fechado, sem utilidade, e sempre vem a mesma nota. A mesma nota todo ano e todo ano, quando chega nesse meio de julho para dezembro, a gente fica nesse sufoco”, cobra.