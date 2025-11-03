Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

TJCE cria vara especializada em julgar crimes ambientais

Vara Estadual do Meio Ambiente (Vema), reconhecida nessa sexta-feira, 31, atenderá casos criminais e ações privadas por todo o Ceará
O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) aprovou a criação da Vara Estadual do Meio Ambiente (Vema), especializada no julgamento de ações ambientais. Com sede na Comarca de Fortaleza, atenderá em jurisdição por todo o Estado. Aprovação aconteceu na sexta-feira, 31. 

No âmbito criminal, será de responsabilidade da unidade julgar crimes da área e demais legislações penais correlatas, e ainda as infrações que tenham repercussão direta.

É de competência da Vara ainda analisar ações civis públicas e coletivas destinadas à reparação de danos ou à prevenção de degradação, mandados de segurança e outras ações.

Já no direito privado, a Vema tratará casos como litígios de vizinhança e uso da propriedade que impliquem risco ou dano ambiental, além de ações de responsabilidade civil por natureza individual, coletiva ou difusa, incluindo indenizações, obrigações de fazer ou não fazer, e recuperação de áreas degradadas. 

A Vema não terá competência para julgar processos dos Juizados Especiais Criminais nem da Fazenda Pública.

Segundo o TJ, o objetivo é de reconhecer a urgência das questões climáticas e proteger os recursos naturais.

Vara ambiental consta no Diário da Justiça Eletrônico Administrativo (Djea)

A Vara busca ampliar a capacidade do Judiciário cearense de atuar de forma efetiva na solução de conflitos ambientais, almejando decisões equilibradas e justas que assegurem a efetiva aplicação da legislação e contribuam para um ambiente mais seguro e sustentável.

Formalizada por meio da Resolução nº 12/2025, publicada no Diário da Justiça Eletrônico Administrativo (Djea), a criação da Vema responde ao aumento das demandas e à complexidade das questões ambientais.

A nova unidade aproveitará a estrutura da Vara de Crimes contra a Ordem Tributária da Comarca de Fortaleza, cujo acervo será redistribuído para 18ª Vara Criminal da Capital.

