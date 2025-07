Casco de tartaruga e vasilha de cerâmica são os últimos rastros de povos indígenas isolados no Pará O Brasil reconhece 114 "registros de presença" de indígenas isolados na Amazônia, ou seja, grupos que se mantêm voluntariamente sem ou com pouco contato com as sociedades nacionais 13:00 | 27/07/2025 Autor AFP AFP Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Perto de Ituna/Itata, no norte do estado do Pará, comunidades indígenas e ativistas exigem que o governo conceda o status de terra protegida permanente, após anos de destruição da floresta causada por atividades de mineração ilegal / Crédito: Carlos Fabal / AFP

Um casco de tartaruga caçada à mão e uma vasilha de cerâmica: esses vestígios materiais simples, encontrados há três anos, são os últimos rastros conhecidos de povos indígenas isolados em Ituna/Itatá, na Amazônia Legal. O Brasil possui evidências da existência de povos sem contato com a sociedade nessa terra indígena do Pará, com tamanho semelhante ao da cidade de São Paulo.

Crianças indígenas Asurini brincam em cima de uma árvore na aldeia Itaaka, na Terra Indígena Koatinemo, Pará Crédito: Carlos Fabal / AFP Autoridades prorrogaram em 18 de junho uma portaria provisória que restringe desde 2011 o acesso a Ituna/Itatá, para "garantir a proteção integral dos territórios com presença de povos indígenas isolados". As evidências em Ituna/Itatá incluem desde avistamentos a partir dos anos 1970 até descobertas arqueológicas que indicam a presença de indígenas sem contato ao menos desde 2009, segundo a ONG Burness, que apoia os esforços para uma demarcação definitiva do território.