Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nasce no México exemplar da menor tartaruga do mundo, em risco de extinção

Nasce no México exemplar da menor tartaruga do mundo, em risco de extinção

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um exemplar de uma tartaruga em risco de extinção, considerada a menor do mundo, nasceu em um zoológico da cidade de Guadalajara, no oeste do México, na primeira reprodução desta espécie sob cuidados profissionais.

Trata-se de um espécime da tartaruga-de-lama-de-Vallarta (Kinosternon vogti), com quase dez centímetros de comprimento, que vive em pântanos do rio Ameca, que divide os estados de Nayarit e Jalisco, no oeste do país.  

Nesta área se encontram Puerto Vallarta e Nuevo Vallarta, dois importantes destinos turísticos do México, e por isso parte do hábitat desta tartaruga se perdeu, segundo informação do governo mexicano.   

"É a reprodução, pela primeira vez, da tartaruga-de-lama de Vallarta em um zoológico", disse à AFP Luis Soto, diretor do Zoológico de Guadalajara. 

Soto explicou que o nascimento foi conseguido pois diversas organizações buscaram o apoio da instituição para ajudar a espécie, da qual se acreditava que existissem apenas cerca de 300 exemplares.

Por isso, o zoológico recebeu um grupo de tartarugas que inicialmente foi apreendida pelas autoridades para fins reprodutivos.

Segundo o governo mexicano, a tartaruga foi descrita pela primeira vez em 2018. Por isso, há poucos estudos científicos que "possam falar sobre como mantê-la tanto na vida silvestre como sob cuidados profissionais", explicou, por sua vez, o biólogo Ricardo Dávalos, chefe do herpetário (espaço para répteis) do zoológico de Guadalajara.  

bur-yug/cjc/mvv/ic

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar