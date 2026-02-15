O Agente Secreto já acumula 56 premiações; veja lista

O ator brasileiro Wagner Moura posa com o prêmio de Melhor Ator em Filme Dramático por "O Agente Secreto" durante a 83ª edição do Globo de Ouro, em 11 de janeiro de 2026 / Crédito: Etienne Laurent / AFP

"O Agente Secreto" chega à temporada do Oscar com 56 prêmios, número que ainda pode aumentar em premiações de diversas regiões do mundo. A produção recebeu quatro indicações e igualou a marca histórica de um longa nacional no The Academy Awards, feito alcançado anteriormente por Cidade de Deus. Protagonizado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa ambientado no Recife concorre em quatro categorias do Oscar: Melhor Ator, Melhor Filme, Melhor Seleção de Elenco e Melhor Filme Internacional. Vale lembrar que, em 2025, esta última estatueta foi conquistada pelo também brasileiro Ainda Estou Aqui.

A 98ª cerimônia do Oscar 2026 acontecerá no dia 15 de março de 2026, no Teatro Dolby, em Los Angeles, a partir das 20h. No Brasil, a HBO Max, a TNT e a Globo farão a cobertura ao vivo.