O Agente Secreto já acumula 56 premiações; veja lista

Yasmin Louise Szezerbatz
Yasmin Louise Szezerbatz
Tipo Notícia

"O Agente Secreto" chega à temporada do Oscar com 56 prêmios, número que ainda pode aumentar em premiações de diversas regiões do mundo. A produção recebeu quatro indicações e igualou a marca histórica de um longa nacional no The Academy Awards, feito alcançado anteriormente por Cidade de Deus.

Protagonizado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa ambientado no Recife concorre em quatro categorias do Oscar: Melhor Ator, Melhor Filme, Melhor Seleção de Elenco e Melhor Filme Internacional. Vale lembrar que, em 2025, esta última estatueta foi conquistada pelo também brasileiro Ainda Estou Aqui.

A 98ª cerimônia do Oscar 2026 acontecerá no dia 15 de março de 2026, no Teatro Dolby, em Los Angeles, a partir das 20h. No Brasil, a HBO Max, a TNT e a Globo farão a cobertura ao vivo.

Até lá, o que "O Agente Secreto" levou e o que ainda pode levar?

Na contagem regressiva para o Oscar, o filme de Kleber Mendonça Filho ainda figurará em outras ilustres premiações, como o BAFTA, que ocorre no próximo domingo, dia 22, concorrendo nas categorias de Melhor Roteiro Original e Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

O longa também foi indicado ao Vancouver Film Critics Circle, Gold Derby Film Awards, Prêmio César, Dorian Film Awards e ao Satellite Awards. Caso vença essas disputas, a vasta lista de conquistas poderá ultrapassar a marca de 70 prêmios.

Confira todos os prêmios que "O Agente Secreto" já venceu:

Festival de Cinema de Cannes (05/2025)

  • Melhor Interpretação Masculina para Wagner Moura
  • Melhor Diretor para Kleber Mendonça Filho
  • Prêmio FIPRESCI (Competição Oficial)
  • Prix des Cinémas d’Art et Essai (AFCAE)

Festival de Cinema de Jerusalém (06/2025)

  • Prêmio Nechama Rivlin de Melhor Filme Internacional

Festival de Cinema de Lima (09/20250

  • Prêmio do Júri de Melhor Filme (Competição Latino-Americana de Ficção)
  • Prêmio do Júri da Crítica Internacional de Melhor Filme
  • Menção Honrosa APRECI de Melhor Filme (Competição Latino-Americana de Ficção)

Festival Biarritz Amérique Latine (09/2025)

  • Abrazo d’honneur para Kleber Mendonça Filho

Festival de Cinema de Zurique (09/2025)

  • Golden Eye Award para Wagner Moura

Film Festival Cologne (10/2025)

  • Prêmio The Hollywood Reporter para Kleber Mendonça Filho

Festival de Cinema de Hamburgo (10/2025)

  • Arthouse Cinema Award

Critics Choice Celebration of Latino Cinema & Television (10/2025)

  • Melhor Diretor para Kleber Mendonça Filho

Festival Internacional de Cinema de Chicago  (10/2025)

  • Melhor Ator para Wagner Moura 

Festival de Cinema de Virgínia (10/2025)

  • Prêmio Craft por Realização em Fotografia para Evgenia Alexandrova

Festival Internacional de Cinema de Gáldar (10/2025)

  • Melhor Filme

Newport Beach Film Festival (11/2025)

  • Melhor Performance para Wagner Moura

Festival Internacional de Cinema de Estocolmo (11/2025)

  • Melhor Fotografia para Evgenia Alexandrova

Festival de Cinema de Key West (11/2025)

  • Prêmio da Crítica

New York Film Critics Circle Awards (12/2025)

  • Melhor Filme Internacional
  • Melhor Ator para Wagner Moura

Atlanta Film Critics Circle Awards (12/2025)

  • Top 10 Melhores Filmes

IndieWire Honors (12/2025)

  • Performance Award para Wagner Moura

Los Angeles Film Critics Association Awards (12/2025)

  • Melhor Filme Internacional
  • 2.º Lugar em Melhor Atuação Principal (Wagner Moura)
  • 2.º Lugar em Melhor Filme

Toronto Film Critics Association Awards (12/2025)

  • 2.º Lugar em Melhor Atuação Principal (Wagner Moura)
  • 2.º Lugar em Melhor Filme Internacional

Austin Film Critics Association (12/2025)

  • Melhor Filme Internacional

Festival Internacional de Havana (12/2025)

  • Melhor Direção para Kleber Mendonça Filho
  • Melhor Roteiro para Kleber Mendonça Filho
  • Melhor Direção Artística para Thales Junqueira
  • Melhor Montagem para Matheus Farias e Eduardo Serrano
  • Melhor Trilha Sonora para Tomaz Alves Souza e Mateus Alves

Boston Online Film Critics Association (12/2025)

  • Top 10 Filmes
  • Melhor Ator para Wagner Moura

Portland Critics Association (12/2025)

  • 2.º Lugar em Melhor Filme Internacional

Puerto Rico Critics Association (01/2026)

  • 2.º Lugar em Melhor Ator (Wagner Moura)
  • 2.º Lugar em Melhor Filme Internacional

National Society of Film Critics (01/2026)

  • Melhor Filme em Língua Não Inglesa
  • 2.º Lugar em Melhor Ator (Wagner Moura)
  • 3.º Lugar em Melhor Filme
  • 3.º Lugar em Melhor Roteiro (Kleber Mendonça Filho)

Critics Choice Awards (01/2026)

  • Melhor Filme Internacional

New York Film Festival (01/2026)

  • Troféu Golden Beast para Gata Carminha

The Astra Film Awards (01/2026)

  • Prêmio Excelência em Atuação para Wagner Moura

Globo de Ouro (01/2026)

  • Melhor Filme em Língua Não Inglesa
  • Melhor Ator em Drama para Wagner Moura

Music City Film Critics’ Association Awards (01/2026)

  • Melhor Filme Internacional

National Board of Review (01/2026)

  • Top 5 Filmes Internacionais

Associação de Críticos de Santiago de Compostela (01/2026)

  • Melhor Roteiro para Kleber Mendonça Filho
  • Melhor Ator para Wagner Moura
  • Melhor Atriz Coadjuvante para Tânia Maria

Lumière Awards (01/2026)

  • Melhor Coprodução Internacional

Associação Paulista de Críticos de Arte - APCA (01/2026)

  • Melhor Filme
  • Melhor Ator para Wagner Moura
  • Prêmio Especial do Júri para Tânia Maria

Abraccine (02/2026)

  • Melhor Longa-Metragem Brasileiro
  • Top 10 Longas-Metragens Brasileiros

Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara (02/2026)

  • Prêmio Virtuosos para Wagner Moura

International Cinephile Society (02/2026)

  • Melhor Filme
  • Melhor Diretor para Kleber Mendonça Filho
  • Melhor Ator para Wagner Moura
  • Melhor Roteiro Original para Kleber Mendonça Filho
  • Melhor Atriz Coadjuvante para Tânia Maria
  • Melhor Elenco

Paris Film Critics Awards (02/2026)

  • Melhor Ator para Wagner Moura

Latino Entertainment Film Awards (02/2026)

  • Melhor Ator para Wagner Moura
  • Melhor Filme Internacional (Língua Não Inglesa)

Film Independent Spirit Award (02/2026)

  • Melhor Filme Internacional

