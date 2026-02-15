O Agente Secreto já acumula 56 premiações; veja lista

Rumo ao Oscar, O Agente Secreto já acumula 56 premiações ao redor do mundo; veja listaO Agente Secreto acumula 56 vitórias ao redor do mundo e coloca equipe de Kleber Mendonça Filho na rota da estatueta dourada; veja prêmios que a obra já ganhou
"O Agente Secreto" chega à temporada do Oscar com 56 prêmios, número que ainda pode aumentar em premiações de diversas regiões do mundo. A produção recebeu quatro indicações e igualou a marca histórica de um longa nacional no The Academy Awards, feito alcançado anteriormente por Cidade de Deus.
Protagonizado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa ambientado no Recife concorre em quatro categorias do Oscar: Melhor Ator, Melhor Filme, Melhor Seleção de Elenco e Melhor Filme Internacional. Vale lembrar que, em 2025, esta última estatueta foi conquistada pelo também brasileiro Ainda Estou Aqui.
A 98ª cerimônia do Oscar 2026 acontecerá no dia 15 de março de 2026, no Teatro Dolby, em Los Angeles, a partir das 20h. No Brasil, a HBO Max, a TNT e a Globo farão a cobertura ao vivo.
Até lá, o que "O Agente Secreto" levou e o que ainda pode levar?
Na contagem regressiva para o Oscar, o filme de Kleber Mendonça Filho ainda figurará em outras ilustres premiações, como o BAFTA, que ocorre no próximo domingo, dia 22, concorrendo nas categorias de Melhor Roteiro Original e Melhor Filme em Língua Não Inglesa.
O longa também foi indicado ao Vancouver Film Critics Circle, Gold Derby Film Awards, Prêmio César, Dorian Film Awards e ao Satellite Awards. Caso vença essas disputas, a vasta lista de conquistas poderá ultrapassar a marca de 70 prêmios.
Confira todos os prêmios que "O Agente Secreto" já venceu:
Festival de Cinema de Cannes (05/2025)
- Melhor Interpretação Masculina para Wagner Moura
- Melhor Diretor para Kleber Mendonça Filho
- Prêmio FIPRESCI (Competição Oficial)
- Prix des Cinémas d’Art et Essai (AFCAE)
Festival de Cinema de Jerusalém (06/2025)
- Prêmio Nechama Rivlin de Melhor Filme Internacional
Festival de Cinema de Lima (09/20250
- Prêmio do Júri de Melhor Filme (Competição Latino-Americana de Ficção)
- Prêmio do Júri da Crítica Internacional de Melhor Filme
- Menção Honrosa APRECI de Melhor Filme (Competição Latino-Americana de Ficção)
Festival Biarritz Amérique Latine (09/2025)
- Abrazo d’honneur para Kleber Mendonça Filho
Festival de Cinema de Zurique (09/2025)
- Golden Eye Award para Wagner Moura
Film Festival Cologne (10/2025)
- Prêmio The Hollywood Reporter para Kleber Mendonça Filho
Festival de Cinema de Hamburgo (10/2025)
- Arthouse Cinema Award
Critics Choice Celebration of Latino Cinema & Television (10/2025)
- Melhor Diretor para Kleber Mendonça Filho
Festival Internacional de Cinema de Chicago (10/2025)
- Melhor Ator para Wagner Moura
Festival de Cinema de Virgínia (10/2025)
- Prêmio Craft por Realização em Fotografia para Evgenia Alexandrova
Festival Internacional de Cinema de Gáldar (10/2025)
- Melhor Filme
Newport Beach Film Festival (11/2025)
- Melhor Performance para Wagner Moura
Festival Internacional de Cinema de Estocolmo (11/2025)
- Melhor Fotografia para Evgenia Alexandrova
Festival de Cinema de Key West (11/2025)
- Prêmio da Crítica
New York Film Critics Circle Awards (12/2025)
- Melhor Filme Internacional
- Melhor Ator para Wagner Moura
Atlanta Film Critics Circle Awards (12/2025)
- Top 10 Melhores Filmes
IndieWire Honors (12/2025)
- Performance Award para Wagner Moura
Los Angeles Film Critics Association Awards (12/2025)
- Melhor Filme Internacional
- 2.º Lugar em Melhor Atuação Principal (Wagner Moura)
- 2.º Lugar em Melhor Filme
Toronto Film Critics Association Awards (12/2025)
- 2.º Lugar em Melhor Atuação Principal (Wagner Moura)
- 2.º Lugar em Melhor Filme Internacional
Austin Film Critics Association (12/2025)
- Melhor Filme Internacional
Festival Internacional de Havana (12/2025)
- Melhor Direção para Kleber Mendonça Filho
- Melhor Roteiro para Kleber Mendonça Filho
- Melhor Direção Artística para Thales Junqueira
- Melhor Montagem para Matheus Farias e Eduardo Serrano
- Melhor Trilha Sonora para Tomaz Alves Souza e Mateus Alves
Boston Online Film Critics Association (12/2025)
- Top 10 Filmes
- Melhor Ator para Wagner Moura
Portland Critics Association (12/2025)
- 2.º Lugar em Melhor Filme Internacional
Puerto Rico Critics Association (01/2026)
- 2.º Lugar em Melhor Ator (Wagner Moura)
- 2.º Lugar em Melhor Filme Internacional
National Society of Film Critics (01/2026)
- Melhor Filme em Língua Não Inglesa
- 2.º Lugar em Melhor Ator (Wagner Moura)
- 3.º Lugar em Melhor Filme
- 3.º Lugar em Melhor Roteiro (Kleber Mendonça Filho)
Critics Choice Awards (01/2026)
- Melhor Filme Internacional
New York Film Festival (01/2026)
- Troféu Golden Beast para Gata Carminha
The Astra Film Awards (01/2026)
- Prêmio Excelência em Atuação para Wagner Moura
Globo de Ouro (01/2026)
- Melhor Filme em Língua Não Inglesa
- Melhor Ator em Drama para Wagner Moura
Music City Film Critics’ Association Awards (01/2026)
- Melhor Filme Internacional
National Board of Review (01/2026)
- Top 5 Filmes Internacionais
Associação de Críticos de Santiago de Compostela (01/2026)
- Melhor Roteiro para Kleber Mendonça Filho
- Melhor Ator para Wagner Moura
- Melhor Atriz Coadjuvante para Tânia Maria
Lumière Awards (01/2026)
- Melhor Coprodução Internacional
Associação Paulista de Críticos de Arte - APCA (01/2026)
- Melhor Filme
- Melhor Ator para Wagner Moura
- Prêmio Especial do Júri para Tânia Maria
Abraccine (02/2026)
- Melhor Longa-Metragem Brasileiro
- Top 10 Longas-Metragens Brasileiros
Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara (02/2026)
- Prêmio Virtuosos para Wagner Moura
International Cinephile Society (02/2026)
- Melhor Filme
- Melhor Diretor para Kleber Mendonça Filho
- Melhor Ator para Wagner Moura
- Melhor Roteiro Original para Kleber Mendonça Filho
- Melhor Atriz Coadjuvante para Tânia Maria
- Melhor Elenco
Paris Film Critics Awards (02/2026)
- Melhor Ator para Wagner Moura
Latino Entertainment Film Awards (02/2026)
- Melhor Ator para Wagner Moura
- Melhor Filme Internacional (Língua Não Inglesa)
Film Independent Spirit Award (02/2026)
- Melhor Filme Internacional