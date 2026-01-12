Wagner Moura vence como Melhor Ator de Drama no Globo de Ouro 2026

O ator brasileiro foi escolhido como Melhor Ator de Drama no Globo de Ouro 2026 por sua atuação no filme "O Agente Secreto"

Wagner Moura venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator de Filme - Drama pelo seu papel no filme “O Agente Secreto”. O artista se tornou o primeiro ator brasileiro a ganhar a estatueta no prêmio, um dos mais importantes da indústria cinematográfica dos Estados Unidos.

Moura se juntou a Fernanda Torres como os únicos brasileiros a serem premiados no Globo de Ouro. A atriz carioca venceu como Melhor Atriz de Drama em 2025 ao interpretar Eunice Paiva em “Ainda Estou Aqui”.