Wagner Moura vence como Melhor Ator de Drama no Globo de Ouro 2026

Wagner Moura vence como Melhor Ator de Drama no Globo de Ouro 2026O ator brasileiro foi escolhido como Melhor Ator de Drama no Globo de Ouro 2026 por sua atuação no filme "O Agente Secreto"
Wagner Moura venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator de Filme - Drama pelo seu papel no filme “O Agente Secreto”. O artista se tornou o primeiro ator brasileiro a ganhar a estatueta no prêmio, um dos mais importantes da indústria cinematográfica dos Estados Unidos.
Moura se juntou a Fernanda Torres como os únicos brasileiros a serem premiados no Globo de Ouro. A atriz carioca venceu como Melhor Atriz de Drama em 2025 ao interpretar Eunice Paiva em “Ainda Estou Aqui”.
O ator baiano estava concorrendo com nomes como Joel Edgerton (“Sonhos De Trem”), Oscar Isaac (“Frankenstein”), Dwayne Johnson (“The Smashing Machine”), Michael B. Jordan (“Pecadores”) e Jeremy Allen White (“Springsteen”).
O longa é ambientado em 1977, durante a ditadura militar brasileira. A trama se ancora na figura de Marcelo, um especialista em tecnologia que tenta refazer sua vida após um passado marcado por perseguição.
Ele se muda de São Paulo para Recife, buscando recomeço, mas acaba confrontado com segredos, vigilância e tensões políticas.
Quais foram os indicados ao Globo de Ouro de Melhor Ator de Filme - Drama?
- Joel Edgerton (Sonhos De Trem)
- Oscar Isaac (Frankenstein)
- Dwayne Johnson (The Smashing Machine)
- Michael B. Jordan (Pecadores)
- Wagner Moura (O Agente Secreto)
- Jeremy Allen White (Springsteen)