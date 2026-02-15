Carnaval de Fortaleza: programação de domingo (15/02)

Carnaval de Fortaleza 2026: veja programação de domingo (15/02)Acompanhe a programação completa do Carnaval de Fortaleza 2026 com shows e festas gratuitas e particulares deste domingo, 15 de fevereiro (15/02)
Fortaleza está pronta para a folia do Carnaval de 2026. Com programação gratuita e particular em diversos locais da Cidade, a festa carnavalesca deste domingo, 15, terá eventos para todos os gostos.
Onde pular Carnaval neste domingo em Fortaleza (15/02/26):
Polo Benfica
- Com: DJ Rogério, Josy Gomes, Nick Sol e Os Alfazemas
- Quando: a partir das 13 horas
- Onde: Praça da Gentilândia (avenida Treze de Maio, s/n - Benfica)
Mercado dos Pinhões
- Com: DJ Fish Vinil, O Samba de Pai pra Filha, Vitoria Fernandez e Anderson Monteiro
- Quando: a partir das 16 horas
- Onde: Praça Visconde de Pelotas, s/n - Centro
Mocinha
- Com: Num Ispaia Senão Ienchi
- Quando: 18 horas
- Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles
Aterrinho da Praia de Iracema
- Com: DJ Silas, Matheus Portela, Tarcísio do Acordeon e Noda de Caju
- Quando: 17 horas
- Onde: avenida Historiador Raimundo Girão, 800 - Praia de Iracema
Parque Rachel de Queiroz
- Com: Patrícia Trajano e os Pardiero, Pé No Samba e Concentra Mas Não Sai
- Quando: 17 horas
- Onde: rua Edgar Falcão, s/n - Presidente Kennedy
Bloco Dias de Rua
- Com: Farra na Jangada, Banda Pira, Luiza Nobel & o Baile do Preto
- Quando: 14 horas
- Onde: rua Prof. Dias da Rocha, 579 - Meireles
- Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
- Vendas: Efolia
- Mais informações: @nosdiasderua
Carnaval do Tempero
- Com: Karol do Axé
- Quando: 16 horas
- Onde: Tempero do Mangue (rua Sabiaguaba, 100 - Sabiaguaba)
- Quanto: a partir de R$ 30
- Vendas: Sympla
- Mais informações: @temperodomangue
Carnaval da Arena
- Com: Vanessa A Cantora, Bloco Mambembe, DJ Rafa Silveira, DJ Femo e DJ Dino
- Quando: 16 horas
- Onde: Arena Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)
- Quanto: R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira)
- Vendas: OutGo
- Mais informações: @arenairacema
Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba
- Com: Gessy Alvez e Banda
- Quando: das 17h às 20 horas
- Onde: Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba (rua Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba)
- Mais informações: @complexosabiaguaba
- Gratuito
Carnaval da Ruazinha
- Com: DJ Rafa e Bloquim Arrastaxé
- Quando: 17 horas
- Onde: rua Norvinda Pires, s/n - Aldeota
- Mais informações: @ruazinhaoficial
- Gratuito
É o Gera
- Com: Bloco Di Boa e Bloco Mambembe
- Quando: 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 25
- Vendas: Sympla
CarnaOpen
- Com: Banda Fabinho Lima e Grupo Fronrio
- Quando: 17 horas
- Onde: Buteco Maraponga (avenida Godofredo Maciel, 2705 - Maraponga)
- Quanto: a partir de R$ 15
- Vendas: OutGo
Bloquinho do Etzão
- Quando: 22 horas
- Onde: Kosmika Club (rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema)
- Quanto: a partir de R$ 10
- Vendas: OutGo
Tem Carná
- Com: DJ Khamidi, Sambinha do Maioral, Belinho e Felipim
- Quando: 20 horas
- Onde: Laje da Praia (rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
- Com cobrança de couvert
Chamego Feira
- Com: Que Extrago
- Quando: 19 horas
- Onde: Lago Jacarey (avenida Viena Weyne, 410 - Cambeba)
- Gratuito
Carnaval do Vila
- Com: Mil Vibes, DJ SD e Barabadá
- Quando: 20 horas
- Onde: Vila Camaleão (avenida Barão de Studart, 671 - Meireles)
- Com cobrança de couvert
Fevereiro Folia
- Com: DTF e Balanço
Social
- Quando: 11 horas
- Onde: Barraca Atlantidz (avenida Clóvis Arrais Maia, 5695 - Praia do Futuro)
- Com cobrança de couvert
Verão 2000
- Com: Macedo, Lolost, Fixter, Lucas BMR, Eski e DDZin
- Quando: 16 horas
- Onde: Brisa Bar (rua Ildefonso Albano, 1614 - Meireles)
- Gratuito
Carnaval do Abá
- Com: Adriano Bem de Samba e Baile do Zé
- Quando: a partir das 11 horas
- Onde: Abaeté Boteco (rua Barão de Aracati, 2899 - Joaquim Távora)
- Mais informações: @abaeteboteco
Carnazú
- Com: Samba Geral
- Quando: 16 horas
- Onde: Zúque Drink Bar (rua Delmiro Gouvêia, 1168 - Varjota)
- Com cobrança de couvert
Boteco do Murici
- Com: Paradão Popular
- Quando: 14 horas
- Onde: Boteco do Murici (rua Afonso Celso, 70 - Aldeota)
- Com cobrança de couvert
Bloco Enraizado
- Com: Mel Matos
- Quando: 12h30min
- Onde: Raiz Cozinha Brasileira (avenida Washington Soares, 3300 - Edson Queiroz)
- Quanto: R$ 20 (couvert)
