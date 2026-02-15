Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carnaval de Fortaleza: programação de domingo (15/02)

Carnaval de Fortaleza 2026: veja programação de domingo (15/02)

Acompanhe a programação completa do Carnaval de Fortaleza 2026 com shows e festas gratuitas e particulares deste domingo, 15 de fevereiro (15/02)
Lillian Santos
Lillian Santos
Fortaleza está pronta para a folia do Carnaval de 2026. Com programação gratuita e particular em diversos locais da Cidade, a festa carnavalesca deste domingo, 15, terá eventos para todos os gostos.

Onde pular Carnaval neste domingo em Fortaleza (15/02/26):

Polo Benfica

  • Com: DJ Rogério, Josy Gomes, Nick Sol e Os Alfazemas
  • Quando: a partir das 13 horas
  • Onde: Praça da Gentilândia (avenida Treze de Maio, s/n - Benfica)

Mercado dos Pinhões

  • Com: DJ Fish Vinil, O Samba de Pai pra Filha, Vitoria Fernandez e Anderson Monteiro
  • Quando: a partir das 16 horas
  • Onde: Praça Visconde de Pelotas, s/n - Centro

Mocinha

  • Com: Num Ispaia Senão Ienchi
  • Quando: 18 horas
  • Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles

Aterrinho da Praia de Iracema

  • Com: DJ Silas, Matheus Portela, Tarcísio do Acordeon e Noda de Caju
  • Quando: 17 horas
  • Onde: avenida Historiador Raimundo Girão, 800 - Praia de Iracema

Parque Rachel de Queiroz

  • Com: Patrícia Trajano e os Pardiero, Pé No Samba e Concentra Mas Não Sai
  • Quando: 17 horas
  • Onde: rua Edgar Falcão, s/n - Presidente Kennedy

Bloco Dias de Rua

  • Com: Farra na Jangada, Banda Pira, Luiza Nobel & o Baile do Preto
  • Quando: 14 horas
  • Onde: rua Prof. Dias da Rocha, 579 - Meireles
  • Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
  • Vendas: Efolia
  • Mais informações: @nosdiasderua

Carnaval do Tempero

  • Com: Karol do Axé
  • Quando: 16 horas
  • Onde: Tempero do Mangue (rua Sabiaguaba, 100 - Sabiaguaba)
  • Quanto: a partir de R$ 30
  • Vendas: Sympla
  • Mais informações: @temperodomangue

Carnaval da Arena

  • Com: Vanessa A Cantora, Bloco Mambembe, DJ Rafa Silveira, DJ Femo e DJ Dino
  • Quando: 16 horas
  • Onde: Arena Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)
  • Quanto: R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira)
  • Vendas: OutGo
  • Mais informações: @arenairacema

Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba

  • Com: Gessy Alvez e Banda
  • Quando: das 17h às 20 horas
  • Onde: Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba (rua Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba)
  • Mais informações: @complexosabiaguaba
  • Gratuito

Carnaval da Ruazinha

  • Com: DJ Rafa e Bloquim Arrastaxé
  • Quando: 17 horas
  • Onde: rua Norvinda Pires, s/n - Aldeota
  • Mais informações: @ruazinhaoficial
  • Gratuito

É o Gera

  • Com: Bloco Di Boa e Bloco Mambembe
  • Quando: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 25
  • Vendas: Sympla

CarnaOpen

  • Com: Banda Fabinho Lima e Grupo Fronrio
  • Quando: 17 horas
  • Onde: Buteco Maraponga (avenida Godofredo Maciel, 2705 - Maraponga)
  • Quanto: a partir de R$ 15
  • Vendas: OutGo

Bloquinho do Etzão

  • Quando: 22 horas
  • Onde: Kosmika Club (rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: a partir de R$ 10
  • Vendas: OutGo

Tem Carná

  • Com: DJ Khamidi, Sambinha do Maioral, Belinho e Felipim
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Laje da Praia (rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
  • Com cobrança de couvert

Chamego Feira

  • Com: Que Extrago
  • Quando: 19 horas
  • Onde: Lago Jacarey (avenida Viena Weyne, 410 - Cambeba)
  • Gratuito

Carnaval do Vila

  • Com: Mil Vibes, DJ SD e Barabadá
  • Quando: 20 horas
  • Onde: Vila Camaleão (avenida Barão de Studart, 671 - Meireles)
  • Com cobrança de couvert

Fevereiro Folia

  • Com: DTF e Balanço Social
  • Quando: 11 horas
  • Onde: Barraca Atlantidz (avenida Clóvis Arrais Maia, 5695 - Praia do Futuro)
  • Com cobrança de couvert

Verão 2000

  • Com: Macedo, Lolost, Fixter, Lucas BMR, Eski e DDZin
  • Quando: 16 horas
  • Onde: Brisa Bar (rua Ildefonso Albano, 1614 - Meireles)
  • Gratuito

Carnaval do Abá

  • Com: Adriano Bem de Samba e Baile do Zé
  • Quando: a partir das 11 horas
  • Onde: Abaeté Boteco (rua Barão de Aracati, 2899 - Joaquim Távora)
  • Mais informações: @abaeteboteco

Carnazú

  • Com: Samba Geral
  • Quando: 16 horas
  • Onde: Zúque Drink Bar (rua Delmiro Gouvêia, 1168 - Varjota)
  • Com cobrança de couvert

Boteco do Murici

  • Com: Paradão Popular
  • Quando: 14 horas
  • Onde: Boteco do Murici (rua Afonso Celso, 70 - Aldeota)
  • Com cobrança de couvert

Bloco Enraizado

  • Com: Mel Matos
  • Quando: 12h30min
  • Onde: Raiz Cozinha Brasileira (avenida Washington Soares, 3300 - Edson Queiroz)
  • Quanto: R$ 20 (couvert)

Tags

agenda cultural

