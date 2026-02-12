Chuvas intensas: 65 cidades têm risco médio, avisa Funceme

Chuvas intensas: 65 municípios têm risco médio, avisa FuncemeCeará recebeu aviso de chuvas intensas dentro dos riscos baixo, potencial e médio das 14 horas até às 21 horas desta quinta-feira, 12; confira condições mais esperadas por microrregião
Ceará recebeu aviso de chuvas intensas dentro dos riscos baixo, potencial e médio das 14 horas até às 21 horas desta quinta-feira, 12, conforme Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Chuvas intensas: 134 municípios do Ceará estão sob aviso de perigo potencial; VEJA
São 65 municípios sob risco médio (41-70%), divididos principalmente entre Litoral Norte, Litoral do Pecém e Ibiapaba.
Maciço de Baturité e Jaguaribana acumulam, majoritariamente, chance potencial (20-40%) em 41 cidades.
Baixo risco (menos de 20%) envolve, em sua maioria, Litoral de Fortaleza, Cariri e Sertão Central e Inhamuns, ao longo de 78 localidades.
Não se descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.
A seguir, confira condições mais esperadas do comportamento de cada município segundo a Funceme.
Veja municípios sob aviso de chuvas intensas por microrregião do Ceará
- Litoral Norte (sob risco médio)
- Acaraú
- Alcântaras
- Amontada
- Barroquinha
- Bela Cruz
- Camocim
- Chaval
- Cruz
- Granja
- Itarema
- Jijoca de Jericoacoara
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Miraíma
- Moraújo
- Morrinhos
- Santana do Acaraú
- Senador Sá
- Sobral
- Uruoca
- Litoral do Pecém (maioria sob risco médio)
- Apuiarés
- General Sampaio
- Irauçuba
- Itapajé
- Itapipoca
- Paracuru
- Paraipaba
- Paramoti
- São Gonçalo do Amarante
- São Luís do Curu
- Tejuçuoca
- Trairi
- Tururu
- Umirim
- Uruburetama
- Pentecoste (sob risco potencial)
- Litoral de Fortaleza (sob risco baixo)
- Aquiraz
- Beberibe
- Cascavel
- Caucaia
- Chorozinho
- Eusébio
- Fortaleza
- Horizonte
- Itaitinga
- Maracanaú
- Maranguape
- Pacajus
- Pacatuba
- Pindoretama
- Maciço de Baturité (maioria sob risco potencial)
- Aracoiaba
- Aratuba
- Barreira
- Baturité
- Capistrano
- Guaramiranga
- Itapiúna
- Mulungu
- Ocara
- Pacoti
- Palmácia
- Redenção
- Acarape (sob risco baixo)
- Guaiúba (sob risco baixo)
- Ibiabapa (sob risco médio)
- Ararendá
- Cariré
- Carnaubal
- Coreaú
- Croatá
- Forquilha
- Frecheirinha
- Graça
- Groaíras
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Ibiapina
- Ipaporanga
- Ipu
- Ipueiras
- Mucambo
- Nova Russas
- Pacujá
- Pires Ferreira
- Poranga
- Reriutaba
- São Benedito
- Tianguá
- Ubajara
- Varjota
- Viçosa do Ceará
- Jaguaribana (maioria sob risco potencial)
- Alto Santo
- Banabuiú
- Ereré
- Ibicuitinga
- Iracema
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Limoeiro do Norte
- Morada Nova
- Palhano
- Potiretama
- Quixeré
- Russas
- São João do Jaguaribe
- Tabuleiro do Norte
- Aracati (sob risco baixo)
- Fortim (sob risco baixo)
- Icapuí (sob risco baixo)
- Icó (sob risco baixo)
- Itaiçaba (sob risco baixo)
- Jaguaribe (sob risco baixo)
- Jaguaruana (sob risco baixo)
- Orós (sob risco baixo)
- Pereiro (sob risco baixo)
- Cariri (sob risco baixo)
- Abaiara
- Altaneira
- Aurora
- Baixio
- Barbalha
- Barro
- Brejo Santo
- Caririaçu
- Cariús
- Cedro
- Crato
- Farias Brito
- Granjeiro
- Ipaumirim
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Mauriti
- Milagres
- Missão Velha
- Nova Olinda
- Penaforte
- Porteiras
- Santana do Cariri
- Umari
- Várzea Alegre
- Sertão Central e Inhamuns (maioria sob risco baixo)
- Catunda (sob risco médio)
- Santa Quitéria (sob risco médio)
- Boa Viagem (sob risco potencial)
- Canindé (sob risco potencial)
- Caridade (sob risco potencial)
- Choró (sob risco potencial)
- Crateús (sob risco potencial)
- Ibaretama (sob risco potencial)
- Itatira (sob risco potencial)
- Madalena (sob risco potencial)
- Milhã (sob risco potencial)
- Monsenhor Tabosa (sob risco potencial)
- Quixadá (sob risco potencial)
- Quixeramobim (sob risco potencial)
- Tamboril (sob risco potencial)
- Acopiara (sob baixo risco)
- Aiuaba (sob baixo risco)
- Antonina do Norte (sob baixo risco)
- Araripe (sob baixo risco)
- Arneiroz (sob baixo risco)
- Assaré (sob baixo risco)
- Campos Sales (sob baixo risco)
- Catarina (sob baixo risco)
- Deputado Irapuan Pinheiro (sob baixo risco)
- Iguatu (sob baixo risco)
- Independência (sob baixo risco)
- Mombaça (sob baixo risco)
- Novo Oriente (sob baixo risco)
- Parambu (sob baixo risco)
- Pedra Branca (sob baixo risco)
- Piquet Carneiro (sob baixo risco)
- Potengi (sob baixo risco)
- Quiterianópolis (sob baixo risco)
- Quixelô (sob baixo risco)
- Saboeiro (sob baixo risco)
- Salitre (sob baixo risco)
- Senador Pompeu (sob baixo risco)
- Solonópole (sob baixo risco)
- Tarrafas (sob baixo risco)
- Tauá (sob baixo risco)