Chuvas intensas: 65 cidades têm risco médio, avisa Funceme

Ceará recebeu aviso de chuvas intensas dentro dos riscos baixo, potencial e médio das 14 horas até às 21 horas desta quinta-feira, 12; confira condições mais esperadas por microrregião
Ceará recebeu aviso de chuvas intensas dentro dos riscos baixo, potencial e médio das 14 horas até às 21 horas desta quinta-feira, 12, conforme Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Chuvas intensas: 134 municípios do Ceará estão sob aviso de perigo potencial; VEJA

São 65 municípios sob risco médio (41-70%), divididos principalmente entre Litoral Norte, Litoral do Pecém e Ibiapaba.

Maciço de Baturité e Jaguaribana acumulam, majoritariamente, chance potencial (20-40%) em 41 cidades.

Baixo risco (menos de 20%) envolve, em sua maioria, Litoral de Fortaleza, Cariri e Sertão Central e Inhamuns, ao longo de 78 localidades.

Não se descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.

A seguir, confira condições mais esperadas do comportamento de cada município segundo a Funceme. 

Veja municípios sob aviso de chuvas intensas por microrregião do Ceará

  • Litoral Norte (sob risco médio)
  1. Acaraú
  2. Alcântaras
  3. Amontada
  4. Barroquinha
  5. Bela Cruz
  6. Camocim
  7. Chaval
  8. Cruz
  9. Granja
  10. Itarema
  11. Jijoca de Jericoacoara
  12. Marco
  13. Martinópole
  14. Massapê
  15. Meruoca
  16. Miraíma
  17. Moraújo
  18. Morrinhos
  19. Santana do Acaraú
  20. Senador Sá
  21. Sobral
  22. Uruoca
  • Litoral do Pecém (maioria sob risco médio)
  1. Apuiarés
  2. General Sampaio
  3. Irauçuba
  4. Itapajé
  5. Itapipoca
  6. Paracuru
  7. Paraipaba
  8. Paramoti
  9. São Gonçalo do Amarante
  10. São Luís do Curu
  11. Tejuçuoca
  12. Trairi
  13. Tururu
  14. Umirim
  15. Uruburetama
  16. Pentecoste (sob risco potencial)
  • Litoral de Fortaleza (sob risco baixo)
  1. Aquiraz
  2. Beberibe
  3. Cascavel
  4. Caucaia
  5. Chorozinho
  6. Eusébio
  7. Fortaleza
  8. Horizonte
  9. Itaitinga
  10. Maracanaú
  11. Maranguape
  12. Pacajus
  13. Pacatuba
  14. Pindoretama
  • Maciço de Baturité (maioria sob risco potencial)
  1. Aracoiaba
  2. Aratuba
  3. Barreira
  4. Baturité
  5. Capistrano
  6. Guaramiranga
  7. Itapiúna
  8. Mulungu
  9. Ocara
  10. Pacoti
  11. Palmácia
  12. Redenção
  13. Acarape (sob risco baixo)
  14. Guaiúba (sob risco baixo)
  • Ibiabapa (sob risco médio)
  1. Ararendá
  2. Cariré
  3. Carnaubal
  4. Coreaú
  5. Croatá
  6. Forquilha
  7. Frecheirinha
  8. Graça
  9. Groaíras
  10. Guaraciaba do Norte
  11. Hidrolândia
  12. Ibiapina
  13. Ipaporanga
  14. Ipu
  15. Ipueiras
  16. Mucambo
  17. Nova Russas
  18. Pacujá
  19. Pires Ferreira
  20. Poranga
  21. Reriutaba
  22. São Benedito
  23. Tianguá
  24. Ubajara
  25. Varjota
  26. Viçosa do Ceará
  • Jaguaribana (maioria sob risco potencial)
  1. Alto Santo
  2. Banabuiú
  3. Ereré
  4. Ibicuitinga
  5. Iracema
  6. Jaguaretama
  7. Jaguaribara
  8. Limoeiro do Norte
  9. Morada Nova
  10. Palhano
  11. Potiretama
  12. Quixeré
  13. Russas
  14. São João do Jaguaribe
  15. Tabuleiro do Norte
  16. Aracati (sob risco baixo)
  17. Fortim (sob risco baixo)
  18. Icapuí (sob risco baixo)
  19. Icó (sob risco baixo)
  20. Itaiçaba (sob risco baixo)
  21. Jaguaribe (sob risco baixo)
  22. Jaguaruana (sob risco baixo)
  23. Orós (sob risco baixo)
  24. Pereiro (sob risco baixo)
  • Cariri (sob risco baixo)
  1. Abaiara
  2. Altaneira
  3. Aurora
  4. Baixio
  5. Barbalha
  6. Barro
  7. Brejo Santo
  8. Caririaçu
  9. Cariús
  10. Cedro
  11. Crato
  12. Farias Brito
  13. Granjeiro
  14. Ipaumirim
  15. Jardim
  16. Jati
  17. Juazeiro do Norte
  18. Jucás
  19. Lavras da Mangabeira
  20. Mauriti
  21. Milagres
  22. Missão Velha
  23. Nova Olinda
  24. Penaforte
  25. Porteiras
  26. Santana do Cariri
  27. Umari
  28. Várzea Alegre
  • Sertão Central e Inhamuns (maioria sob risco baixo)
  1. Catunda (sob risco médio)
  2. Santa Quitéria (sob risco médio)
  3. Boa Viagem (sob risco potencial) 
  4. Canindé  (sob risco potencial) 
  5. Caridade  (sob risco potencial) 
  6. Choró  (sob risco potencial)
  7. Crateús  (sob risco potencial)
  8. Ibaretama  (sob risco potencial)
  9. Itatira  (sob risco potencial)
  10. Madalena  (sob risco potencial)
  11. Milhã  (sob risco potencial)
  12. Monsenhor Tabosa (sob risco potencial)
  13. Quixadá  (sob risco potencial)
  14. Quixeramobim  (sob risco potencial)
  15. Tamboril  (sob risco potencial)
  16. Acopiara (sob baixo risco)
  17. Aiuaba (sob baixo risco)
  18. Antonina do Norte (sob baixo risco)
  19. Araripe (sob baixo risco)
  20. Arneiroz (sob baixo risco)
  21. Assaré (sob baixo risco)
  22. Campos Sales (sob baixo risco)
  23. Catarina (sob baixo risco)
  24. Deputado Irapuan Pinheiro (sob baixo risco)
  25. Iguatu (sob baixo risco)
  26. Independência (sob baixo risco)
  27. Mombaça (sob baixo risco)
  28. Novo Oriente (sob baixo risco)
  29. Parambu (sob baixo risco)
  30. Pedra Branca (sob baixo risco)
  31. Piquet Carneiro (sob baixo risco)
  32. Potengi (sob baixo risco)
  33. Quiterianópolis (sob baixo risco)
  34. Quixelô (sob baixo risco)
  35. Saboeiro (sob baixo risco)
  36. Salitre (sob baixo risco)
  37. Senador Pompeu (sob baixo risco)
  38. Solonópole (sob baixo risco)
  39. Tarrafas (sob baixo risco)
  40. Tauá (sob baixo risco)

