Chuvas intensas: 65 cidades têm risco médio, avisa Funceme

Ceará recebeu aviso de chuvas intensas dentro dos riscos baixo, potencial e médio das 14 horas até às 21 horas desta quinta-feira, 12, conforme Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Chuvas intensas: 134 municípios do Ceará estão sob aviso de perigo potencial; VEJA



São 65 municípios sob risco médio (41-70%), divididos principalmente entre Litoral Norte, Litoral do Pecém e Ibiapaba.

Maciço de Baturité e Jaguaribana acumulam, majoritariamente, chance potencial (20-40%) em 41 cidades.

Baixo risco (menos de 20%) envolve, em sua maioria, Litoral de Fortaleza, Cariri e Sertão Central e Inhamuns, ao longo de 78 localidades. Não se descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento. A seguir, confira condições mais esperadas do comportamento de cada município segundo a Funceme.