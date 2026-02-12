Seis suspeitos que fizeram idosa de refém têm preventivas decretadas em Sobral

Foto de apoio ilustrativo. Ocorrência foi atendida por equipe do CPRaio e Bepi, da PMCE / Crédito: Camila de Almeida em 20/09/2019

Seis homens presos durante uma operação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) na madrugada da segunda-feira passada, 9, tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventiva pela Justiça do Estado no dia seguinte. Eles foram presos em Sobral, no Norte do Estado, após trocar tiros com policiais e invadir uma residência, onde manteve uma idosa e um homem como reféns. Conforme as investigações, os homens seriam integrantes de uma facção criminosa com atuação na região Norte. Na segunda-feira, eles planejavam invadir o Conjunto Residencial Caiçara, na região sobralense, e eliminar rivais a fim de dominar o território de uma facção criminosa rival.

