Criança de 1 ano morre a tiros dentro de casa e pais ficam feridos em Iracema

Imagem de apoio ilustrativo. Equipes da Pefoce atenderam a ocorrência / Crédito: DIVULGAÇÃO PEFOCE

Uma criança de 1 ano de idade morreu após ser atingida a tiros na noite desta quarta-feira, 11, no município de Iracema, no Vale do Jaguaribe. Um homem e uma mulher, apontados como pais da vítima, também foram baleados. O crime aconteceu dentro da residência da família após criminosos invadirem o imóvel e efetuaram disparos contra as vítimas. Conforme informações policiais, os pais da criança foram socorridos para uma unidade hospitalar. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. A criança morreu no local do crime. O POVO apurou que a mulher também estaria grávida.