Criança de 1 ano morre a tiros dentro de casa e pais ficam feridos em Iracema

Criança de 1 ano morre a tiros dentro de casa e pais ficam feridos em IracemaCrime aconteceu nessa quarta-feira, 11, após criminosos invadirem o imóvel e atirarem contra as vítimas. A Polícia Militar realiza diligências para capturar os suspeitos
Uma criança de 1 ano de idade morreu após ser atingida a tiros na noite desta quarta-feira, 11, no município de Iracema, no Vale do Jaguaribe. Um homem e uma mulher, apontados como pais da vítima, também foram baleados. O crime aconteceu dentro da residência da família após criminosos invadirem o imóvel e efetuaram disparos contra as vítimas.
Conforme informações policiais, os pais da criança foram socorridos para uma unidade hospitalar. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. A criança morreu no local do crime. O POVO apurou que a mulher também estaria grávida.
No local do crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime. O policiamento ostensivo da região foi reforçado por equipes militares com intuito de localizar os suspeitos do crime.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem, de 24 anos, vítima dos disparos, já possui passagens por homicídio, lesão corporal e ameaça. Nenhum suspeito da ação criminosa foi preso até o fechamento desta matéria.
Ainda segundo a pasta, o caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Iracema, unidade da PC-CE, e que diligências seguem em andamento para identificar os autores e a motivação do crime.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia de Polícia Civil de Iracema: (88) 2113 0540
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br