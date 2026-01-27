Adotado após sumir, cachorro desaparece novamente e une dois tutores

Adotado após sumir, cachorro desaparece novamente e une dois tutoresAo notar semelhanças entre os cães, Sebastião percebeu que seu pet, Highlander, agora se chamava João Paulo e havia desaparecido novamente
A história de Sebastião Sousa e do cachorro Highlander começou há sete anos, em Fortaleza. Era janeiro de 2019 quando o tutor resgatou o cão em um estado grave de saúde e, após os devidos cuidados veterinários, viu o pet se recuperar plenamente.
O desencontro que separaria Highlander de Sebastião aconteceria em 2024, quando o cachorro fugiu devido a uma obra na casa vizinha, no bairro João XXIII. Esse desaparecimento desencadeou uma campanha de busca, incluindo notificações em grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e percorrendo o próprio bairro e regiões vizinhas — apesar dos esforços, o cão não foi encontrado.
Com a fuga, um segundo tutor chegaria na vida do pet, em janeiro de 2025: Francisco Emerson. De acordo com o relato, o cachorro foi acolhido e recebeu o nome de João Paulo, permanecendo em uma residência no bairro Benfica por oito meses, até desaparecer no dia 16 de outubro.
“Recentemente, olhando o Facebook nas páginas de causa animal que eu sigo desde a fuga, encontrei uma publicação de outra pessoa (Emerson), que também procurava por um cachorro desaparecido, agora chamado João Paulo”, relembra Sebastião, que oferece uma recompensa para o retorno do pet.
Graças a uma característica específica de Highlander/João Paulo, os tutores perceberam que os dois cachorros desaparecidos eram um só. “Ele tem um tufo de cabelo bem em cima da cabeça, como um tipo de topete ou moicano”, acrescenta.
Dois tutores se unem na busca do cachorro desaparecido
As duas famílias relataram a angústia pela perda, além da união inesperada pelo carinho e esperança de que o animal seja reencontrado. O cachorro é descrito como “muito dócil, amoroso e inteligente”, e que já se tornou “o centro de uma corrente de solidariedade”.
“A gente está desesperado. Eu cheguei agora, estava andando incansavelmente, colocando os cartazes dele por todas as praças de Fortaleza”, afirma o segundo tutor, Francisco Emerson.
Contato para informações
Caso possua alguma informação que possa ajudar Sebastião e Emerson na busca pelo cachorro Highlander/João Paulo, entre em contato:
- Sebastião Sousa: (85) 9. 9119 - 0091 ou @sebsousat (Instagram)
- Francisco Emerson: (85) 9. 8823- 7288