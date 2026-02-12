Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cavalo percorre cerca de 20 km para retornar a antigo dono em Maranguape

João Bergson Moura vendeu o equino após uma situação urgente na família e registrou sua emoção ao reconhecer o animal
Autor Penélope Menezes
Penélope Menezes
Em setembro de 2025, ao passar por uma urgência familiar, João Bergson Moura, 35, morador de Sapupara, distrito do município de Maranguape, decidiu vender o seu cavalo, chamado Betano, para arrecadar o dinheiro necessário. Cinco meses depois, ultrapassando uma distância aproximada de 20 km, o equino surpreendeu o antigo dono ao retornar.

“Eu não tinha outra opção a não ser vender o cavalo, pois seria uma venda rápida. Muita gente o conhecia, sabia da sua qualidade”, desabafa Bergson. “Foi um momento delicado, chorei muito trancado no quarto e eu sabia que Deus iria me dar um alívio com o tempo”.

A chegada inesperada do cavalo, compartilhada por Bergson em perfil na rede social, movimentou os veículos de comunicação locais. A visibilidade impulsionou uma campanha para reaver o animal, que já arrecadou o valor necessário para a volta de Betano.

Cavalo percorre cerca de 20 km para retornar a antigo dono: veja vídeo

No vídeo, o maranguapense relata que recebeu uma mensagem do atual cuidador do cavalo, perguntando se o animal não havia retornado ao lar antigo, já que quebrara as cordas e estava desaparecido. Bergson duvidava, considerando que o caminho, especialmente à noite, levaria 20 km.

“Estava de saída pra trabalhar e voltei no meio do caminho, indo ver se ele estava por lá. E foi justamente na mesma noite de domingo, 2 de fevereiro, que ele chegou até a minha casa, onde ele ficava”, descreve o tutor ao O POVO.

Por volta das 16 horas do dia seguinte, o cavalo ainda estava lá, esperando Bergson no portão. Emocionado, mas incerto se o animal o reconheceria, aguardou mais um dia antes de chamá-lo.

“Eu fui ver ele e fui chamar pelo nome, ver se ainda lembrava, e como foi visto no vídeo, ele me ouviu”, afirma. “Desde então, tudo isso tem acontecido: voltou minha vontade de viver, ser feliz, vi a oportunidade de voltar a fazer o que gosto com a ajuda das pessoas e da Internet”.

