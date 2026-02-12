Cavalo percorre cerca de 20 km para retornar a antigo dono em Maranguape

O cavalo Betano percorreu um trajeto de 20 km para retornar ao antigo dono, João Bergson / Crédito: João Bergson/Arquivo Pessoal

Em setembro de 2025, ao passar por uma urgência familiar, João Bergson Moura, 35, morador de Sapupara, distrito do município de Maranguape, decidiu vender o seu cavalo, chamado Betano, para arrecadar o dinheiro necessário. Cinco meses depois, ultrapassando uma distância aproximada de 20 km, o equino surpreendeu o antigo dono ao retornar. “Eu não tinha outra opção a não ser vender o cavalo, pois seria uma venda rápida. Muita gente o conhecia, sabia da sua qualidade”, desabafa Bergson. “Foi um momento delicado, chorei muito trancado no quarto e eu sabia que Deus iria me dar um alívio com o tempo”.

A chegada inesperada do cavalo, compartilhada por Bergson em perfil na rede social, movimentou os veículos de comunicação locais. A visibilidade impulsionou uma campanha para reaver o animal, que já arrecadou o valor necessário para a volta de Betano.

Cavalo percorre cerca de 20 km para retornar a antigo dono: veja vídeo No vídeo, o maranguapense relata que recebeu uma mensagem do atual cuidador do cavalo, perguntando se o animal não havia retornado ao lar antigo, já que quebrara as cordas e estava desaparecido. Bergson duvidava, considerando que o caminho, especialmente à noite, levaria 20 km. "Estava de saída pra trabalhar e voltei no meio do caminho, indo ver se ele estava por lá. E foi justamente na mesma noite de domingo, 2 de fevereiro, que ele chegou até a minha casa, onde ele ficava", descreve o tutor ao O POVO.