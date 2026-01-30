Fortaleza: em um ano, avenida registra cinco quedas de árvores

Em menos de um ano, avenida no Conjunto Ceará registra cinco quedas de árvoresQuinto caso aconteceu na avenida I, na manhã desta sexta-feira, 30, quando uma árvore caiu em cima de motociclista. Em 2025, quatro árvores já haviam caído
Uma árvore de médio porte caiu em cima de motociclista na avenida I, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira, 30. Homem foi socorrido pelos próprios moradores e não ficou ferido. Esse foi o quinto caso registrado na via em menos de um ano.
De acordo com a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor), em 2025 foram registradas quatro ocorrências de queda de árvores na avenida: fevereiro, julho, agosto e novembro.
A Autarquia informou ainda que foram devidamente realizados atendimento e recolhimento. E que houve serviço de pode no local em outubro do ano passado.
Como apoio, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estiveram no local para atuar no controle do tráfego.
Episódio acontece em período de chuvas frequentes na Capital. Entre a segunda-feira, 26, e terça, 27, foram registrados 125 milímetros (mm), com 20 ocorrências atendidas pela Defesa Civil, registros de engarrafamento e outras árvores caídas.
Além disso, um adolescente de 15 anos morreu afogado ao pular em um canal na Granja Portugal.
No entanto, acumulados foram de 1, 2 mm nas últimas 24 horas.
Como solicitar recolhimento de galhos e árvores caídas, em Fortaleza
Segundo a Prefeitura, a população pode encaminhar pedido para recolhimento de árvores caídas em logradouros públicos, por meio do número de WhatsApp (85) 9 8682-2269. Contato permite envio de fotos e vídeos com a localização devidamente mencionada.
No entanto, se a ocorrência for durante período noturno, fins de semana ou em feriados, a demanda deve ser solicitada junto ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.