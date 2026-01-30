Fortaleza: em um ano, avenida registra cinco quedas de árvores

Árvore cai em cima de motociclista na avenida I, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, nesta sexta-feira, 30 / Crédito: Reprodução/ leitor via WhatsApp O POVO

Uma árvore de médio porte caiu em cima de motociclista na avenida I, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira, 30. Homem foi socorrido pelos próprios moradores e não ficou ferido. Esse foi o quinto caso registrado na via em menos de um ano. Exclusivo: Fortaleza autoriza o corte de 5 árvores por dia desde 2022; SAIBA



De acordo com a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor), em 2025 foram registradas quatro ocorrências de queda de árvores na avenida: fevereiro, julho, agosto e novembro.

A Autarquia informou ainda que foram devidamente realizados atendimento e recolhimento. E que houve serviço de pode no local em outubro do ano passado. Como apoio, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estiveram no local para atuar no controle do tráfego.