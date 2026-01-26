Morre prestador de serviço baleado após discussão entre PMs na Praia do Futuro

Morre prestador de serviço baleado após discussão entre PMs na Praia do FuturoIsaías da Costa dos Anjos, de 22 anos, estava internado desde o dia do tiroteio. Ele estava trabalhando na barraca onde o caso foi registrado
Morreu nesse domingo, 25, Isaías da Costa dos Anjos, de 22 anos, uma das pessoas que havia sido baleada após um desentendimento entre policiais militares que estavam de folga, caso ocorrido em 11 de janeiro passado na fila de entrada de um barraca da Praia do Futuro II, em Fortaleza.
Isaías prestava serviço à Sunrise, barraca de praia onde foi registrado o caso. Ele estava internado desde o dia do tiroteio. O estabelecimento divulgou nota de pesar pela morte de Isaías. “Este é um momento de consternação e profundo pesar por uma vida interrompida de forma trágica”, consta na nota.
“Reiteramos, neste momento delicado, nossa total disposição e atuação contínua em colaborar com as autoridades competentes responsáveis pela apuração do caso, para que os fatos sejam devidamente esclarecidos e responsabilizados, nos termos da lei.
Além de Isaías, o policial militar Paulo Henrique de Lima Silva, de 37 anos, morreu no episódio. Ainda houve um terceiro baleado. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) segue investigando o caso.
Dois dias após o tiroteio, a SSPDS divulgou que dois PMs se apresentaram espontaneamente ao DHPP para prestar esclarecimentos sobre o caso. As armas de fogo de ambos foram apreendidas para submissão a exame balístico, mas eles não foram detidos.
Em 16 de janeiro, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) que processo administrativo disciplinar foi instaurado para investigar a conduta de um soldado que se envolveu no caso.