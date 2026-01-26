Morre prestador de serviço baleado após discussão entre PMs na Praia do Futuro

PM morre após dicussão em barraca na Praia do Futuro, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Morreu nesse domingo, 25, Isaías da Costa dos Anjos, de 22 anos, uma das pessoas que havia sido baleada após um desentendimento entre policiais militares que estavam de folga, caso ocorrido em 11 de janeiro passado na fila de entrada de um barraca da Praia do Futuro II, em Fortaleza. Isaías prestava serviço à Sunrise, barraca de praia onde foi registrado o caso. Ele estava internado desde o dia do tiroteio. O estabelecimento divulgou nota de pesar pela morte de Isaías. “Este é um momento de consternação e profundo pesar por uma vida interrompida de forma trágica”, consta na nota.



“Reiteramos, neste momento delicado, nossa total disposição e atuação contínua em colaborar com as autoridades competentes responsáveis pela apuração do caso, para que os fatos sejam devidamente esclarecidos e responsabilizados, nos termos da lei.

