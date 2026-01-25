Idosa morre após ser atacada por pitbull dentro de casa

Idosa de 80 anos morre após ser atacada por pitbull dentro de casa em FortalezaCaso aconteceu na tarde deste domingo, 25, no bairro Vila Velha. Mulher morreu no local. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do ataque
Uma idosa de 80 anos de idade morreu neste domingo, 25, após ser atacada por um cachorro da raça pitbull no bairro Vila Velha, em Fortaleza. O caso aconteceu após o animal atacar a vítima dentro de sua casa.
A mulher morreu no local após não resistir aos ferimentos causados pelo animal. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso por meio da 10ª Delegacia de Polícia Civil da Capital.
Ainda não há informações sobre como o cão chegou até a vítima e se alguém foi preso.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
10ª Delegacia de Polícia Civil da Capital: (85) 3101 4916
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br
