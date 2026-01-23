Homem é baleado e preso após ataque a ônibus de torcedores do Fortaleza

Ônibus é escoltado pela Polícia após jogo / Crédito: reprodução/vídeo

Um homem de 28 anos foi baleado e preso em flagrante após o ataque a um ônibus que transportava torcedores do Fortaleza Esporte Clube, na noite desta quinta-feira, 22. O episódio de violência ocorreu após a partida entre Fortaleza e Horizonte, válida pela 5ª rodada do Campeonato Cearense, realizada no Estádio Domingão, em Horizonte. De acordo com informações da Polícia Militar, o tumulto iniciou-se quando um grupo começou a arremessar pedras e objetos contra o coletivo que trazia a torcida tricolor de volta à capital. Equipes da PM escoltavam o veículo e agiram de imediato para dispersar a multidão.

No entanto, a situação se agravou momentos depois, quando ocupantes de um carro desembarcaram mais à frente e efetuaram disparos de arma de fogo em direção ao ônibus. Diante da injusta agressão, os policiais militares reagiram. Durante a ação, um dos suspeitos foi atingido.